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Дмитрия Дашкевича осудили на 20 суток ареста за дежурство возле Куропат

26.04.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 апреля суд Минского района рассматривал административные дела задержанных участников Куропатской стражи (судьи — Анжелика Козлова и Антон Колобов)

 Их задержали в пятницу возле ресторана "Поедем поедим" (он построен недалеко от места массового захоронения жертв сталинского режима). Анна Шапутько за "несанкционированное пикетирование" была арестована на 15 суток, Кирилл Лойко -— на 5 суток, пишет Еврорадио.

Дмитрий Дашкевич потребовал адвоката. Но в итоге его осудили на 20 суток ареста. Как пишет жена Дмитрия Анастасия Дашкевич, "новый начальник Минского РУВД Голиков написал письмо председателю суда Минского райна с просьбой наказать Дмитрия арестом", так как он считает, что "штрафы неэффективны и такая категория граждан чувствует себя безнаказанными".

В суде Дашкевич заявил, что "для политических создали параллельные условия: отдельные подъёмы, отличающиеся от остальных заключённых, проверки ночью (2 раза за ночь строятся в 23:00 и в 3:00 ночи), отсутствие матрасов, пренебрежительное отношение и отсутствие передач".

В январе 2021-го Дмитрий Дашкевич уже был осуждён на 15 суток за "Куропатскую стражу". "Без осознания того, что такое Куропаты, у нас нет будущего", — говорил Дашкевич в одном из интервью.
 
 
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26 апреля суд Минского района рассматривал административные дела задержанных участников Куропатской стражи (судьи — Анжелика Козлова и Антон Колобов)
 
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