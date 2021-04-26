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Придется ответить: ЕВС потребовал от БТ объяснить обвинения в причастности к пыткам

26.04.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕВС изучил представленное Народным антикризисным управлением (НАУ) видео и затребовал ответа от «Белтелерадиокомпании».

Придется ответить: ЕВС потребовал от БТ объяснить обвинения в причастности к пыткам
Фото: Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании
Европейский вещательный союз (ЕВС) направил в Белтелерадиокомпанию письмо с требованием пояснить свою позицию в ответ на обвинения в причастности госТВ к пыткам.

ЕВС изучил представленное Народным антикризисным управлением (НАУ) видео и затребовал ответа от «Белтелерадиокомпании».

На видео (отрывок передачи БТ), отравленном командой Павла Латушко 14 апреля в ЕВС, Николай Дедок со следами побоев на фоне красно-зеленого флага кается в том, что посмел выступить против власти Лукашенко.

При этом организация отметила, что продолжает собирать и подтверждать факты о ситуации в Беларуси через ОБСЕ и Совет Европы, а также через европейские и международные федерации журналистов. Любой ответ, который даст «Белтелерадиокомпания», будет оцениваться ЕВС с учетом этих фактов, говорится в ответе организации на письмо НАУ.


Николай Дедок, фото из открытого доступа

Европейский вещательный союз заявил, что ситуация в Беларуси должна освещаться объективно, а журналисты не должны опасаться причинения вреда или тюремного заключения за то, что занимались своей профессиональной работой.

«Мы приветствуем и поддерживаем решение ЕВС. «Белтелерадиокомпании», которая напрямую причастна к террору над журналистами и другими мирными белорусами, не место в Европейском вещательном союзе», – заявил Павел Латушко по поводу ответа Европейского вещательного союза.

Ранее Телеграф сообщил, что Народное антикризисное управление под руководством Павла Латушко обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой изучить материалы о причастности “Белтелерадиокомпании” к пыткам.

По мнению представителей организации, распространение контента с признаниями на камеру, полученными с помощью насилия, нарушает всевозможные этические нормы.

О реакции Белтелерадиокомпании на обвинения пока ничего неизвестно.

Однако не всегда видео, снятые сотрудниками МВД и госТВ достигают цели. В МВД с недавнего времени практикуют публикацию видео, в которых некоторые задержанные «раскаиваются» и призывают других белорусов не протестовать. Но в тот раз что-то пошло не так, а в милиции этого не поняли.
 
 
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ЕВС изучил представленное Народным антикризисным управлением (НАУ) видео и затребовал ответа от «Белтелерадиокомпании».
 
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