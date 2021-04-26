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Оставлены в силе штрафы, наложенные на сайт Hrodna.life и его главреда

26.04.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гродненский областной суд на заседании 26 апреля оставил в силе штраф, наложенный на редакцию портала Hrodna.life (400 базовых величин, 11.600 рублей) и его главного редактора Алексея Шоту (25 б.в., 725 рублей), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

 

Оставлены в силе штрафы, наложенные на сайт Hrodna.life и его главреда
Алексей Шота.

 

Решение оштрафовать редакцию вынес 19 марта суд Ленинского района Гродно за "распространение информации, включенной в список экстремистских материалов" (ч. 2 ст. 17.11 КоАП).

На сайте были обнаружены три материала со ссылками на телеграм-канал, который белорусские власти в прошлом году внесли в список экстремистских.

На заседании райсуда Шота заявил, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в список. Кроме того, после запрета этого канала редакция удалила все упоминания о нем, которые удалось найти. Сознательно, целенаправленно и намеренно эти материалы не распространялись, подчеркнул главред.

Адвокат Александр Бирилов отметил в суде, что после обновления КоАП не осталось статьи 17.11 (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов), по которой судили Шоту.

29 января в редакции портала были изъяты ноутбук, фотоаппараты, квадрокоптер, флешки, календари и журналы, изданные Hrodna.life.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский областной суд на заседании 26 апреля оставил в силе штраф, наложенный на редакцию портала Hrodna.life (400 базовых величин, 11.600 рублей) и его главного редактора...
 
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