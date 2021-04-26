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С 1 мая с «тунеядцев» будут брать по полным тарифам за отопление и газ
Источник материала: Tut.by
С 1 мая с тех, кто попал в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье, планируют
На сколько для «тунеядцев» подорожают отопление и газ
Сейчас те, кто попали в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье,
Экономически обоснованный тариф на отопление с 1 января повысили на 16,3% — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. При этом субсидируемый тариф не повышали с начала года, он составляет 20,6216 рубля.
К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал по субсидируемому тарифу сейчас нужно заплатить 20,96 рубля. Если в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате составит 109,06 рубля. Разница — 88,1 рубля. На столько вырастет платеж за отопление для не занятого в экономике, если он является собственником этой квартиры и в ней больше никто не зарегистрирован.
Если же в этом жилье есть другие зарегистрированные и они не включены в базу не занятого в экономике населения, то потребленный объем Гкал делится на число человек: «иждивенец» оплатит свою часть по полному тарифу, а остальные — по льготному. К примеру, если в этой квартире зарегистрированы 3 человека, один из которых «тунеядец», то его часть за отопление по полному тарифу составит 37 рублей (по льготному бы вышло 7,1 рубля). Разница — около 30 рублей.
При этом нужно учитывать еще один нюанс: во второй половине года власти намерены поднять льготные тарифы на отопление (полные — нет), поэтому разбежка между платками «тунеядца» и занятого в экономике будет чуть меньше, чем в мае.
Полные тарифы на сжиженный газ выросли с 1 января в среднем на 6,5%, а на природный газ — почти на 15%. К примеру, полный тариф на природный газ при наличии приборов учета сейчас составляет 0,5082 рубля за кубометр, а льготный — от
Сколько сейчас «тунеядцы» платят за горячую воду
За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» по полному тарифу сейчас выйдет 45,05 рубля (в декабре прошлого года — 38,73 рубля). Для сравнения: в квартире, в которой считают по субсидируемым тарифам подогрев воды, сейчас этот же потребленный объем обошелся бы в 8,66 рубля.
Сколько «зарабатывают» на не занятых
Как сообщалось в феврале этого года, в Витебской области 10,7 тысячи человек, которые признаны незанятыми в экономике, оплачивают горячее водоснабжение по повышенным тарифам. Экономический эффект за год составит около 850 тысяч рублей,
В Лельчицком районе в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в настоящее время числится 2111 человек,
Тем временем «тунеядский» вопрос рассматривается в том числе на заседании Президиума Совмина,
А сколько находят не занятых в экономике
Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года
Ранее чиновники
После запуска базы не занятых в экономике «
Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили
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С мая с тех, кто попал в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и...
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