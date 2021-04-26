С 1 мая с «тунеядцев» будут брать по полным тарифам за отопление и газ

Источник материала: Tut.by

С 1 мая с тех, кто попал в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Тем временем чиновники составляют планы, как будут бороться с «иждивенцами», продолжают проводить специальные комиссии по содействию занятости, а службы занятости и налоговая намеревались «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

На сколько для «тунеядцев» подорожают отопление и газ

Сейчас те, кто попали в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье, взимают по полным тарифам за горячую воду. С 1 мая, как планируется, для них ведут также оплату по экономически обоснованным тарифам за отопление и газ. Напомним, это планировали сделать год назад — 1 мая 2020-го, но потом перенесли .

Экономически обоснованный тариф на отопление с 1 января повысили на 16,3% — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. При этом субсидируемый тариф не повышали с начала года, он составляет 20,6216 рубля.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал по субсидируемому тарифу сейчас нужно заплатить 20,96 рубля. Если в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате составит 109,06 рубля. Разница — 88,1 рубля. На столько вырастет платеж за отопление для не занятого в экономике, если он является собственником этой квартиры и в ней больше никто не зарегистрирован.

Если же в этом жилье есть другие зарегистрированные и они не включены в базу не занятого в экономике населения, то потребленный объем Гкал делится на число человек: «иждивенец» оплатит свою часть по полному тарифу, а остальные — по льготному. К примеру, если в этой квартире зарегистрированы 3 человека, один из которых «тунеядец», то его часть за отопление по полному тарифу составит 37 рублей (по льготному бы вышло 7,1 рубля). Разница — около 30 рублей.

При этом нужно учитывать еще один нюанс: во второй половине года власти намерены поднять льготные тарифы на отопление (полные — нет), поэтому разбежка между платками «тунеядца» и занятого в экономике будет чуть меньше, чем в мае.

Полные тарифы на сжиженный газ выросли с 1 января в среднем на 6,5%, а на природный газ — почти на 15%. К примеру, полный тариф на природный газ при наличии приборов учета сейчас составляет 0,5082 рубля за кубометр, а льготный — от

0,1366 рубля до 0,5082 рубля в зависимости от периода отопления и потребленного объема.

Сколько сейчас «тунеядцы» платят за горячую воду

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» по полному тарифу сейчас выйдет 45,05 рубля (в декабре прошлого года — 38,73 рубля). Для сравнения: в квартире, в которой считают по субсидируемым тарифам подогрев воды, сейчас этот же потребленный объем обошелся бы в 8,66 рубля.

Сколько «зарабатывают» на не занятых

Как сообщалось в феврале этого года, в Витебской области 10,7 тысячи человек, которые признаны незанятыми в экономике, оплачивают горячее водоснабжение по повышенным тарифам. Экономический эффект за год составит около 850 тысяч рублей, отмечали vitvesti.by со ссылкой на данные облисполкома. При этом сколько всего в базе насчитывается человек, не сообщается. «В базе данных 37,7 тыс. человек (без учета выехавших в Россию) являются „хронически“ не занятыми и не имеют официального источника доходов. Из них 18,9 тыс. человек не работают свыше пяти лет», — сообщалось на сайте областной газеты.

В Лельчицком районе в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в настоящее время числится 2111 человек, сообщается на сайте газеты «Светлае жыццё». «По состоянию на 21 апреля 41 плательщик за газ и 54 плательщика за тепло не подтвердили свою занятость — это потенциальные плательщики услуг по полной стоимости», — говорится в районной газете.

Тем временем «тунеядский» вопрос рассматривается в том числе на заседании Президиума Совмина, сообщал ранее вице-премьер Игорь Петришенко.

А сколько находят не занятых в экономике

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу не занятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали , что в базе не занятых в экономике в целом по стране числятся около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил , среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель 2019 года).

После запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.

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