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На 24 гектарах в Минске построят новый электрический жилой квартал

26.04.2021 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 24 гектарах в Новинках построят квартал, в котором отопление и горячее водоснабжение будет обеспечиваться за счет электричества. Он будет возведен в конструкциях государственного завода эффективных промышленных конструкций.


Изображение: «Яндекс. Карты»

В начале 2019 года стало известно о том, что заказчик — «Минскстрой» — построит панельные многоэтажки, школу и проложит улично-дорожную сеть в районе улицы Полины Медёлки в Новинках. Это будет жилье для нуждающихся.


Квартал будет вот здесь. Изображение: «Яндекс. Карты»

Как стало известно REALTY.TUT.BY, сейчас идет проектирование квартала. Он будет электрическим — то есть тепло и горячая вода будут обеспечиваться за счет электрической энергии.

Отметим, что в связи с вводом АЭС, в Беларуси начинают строить все больше домов на электричестве. Например, в Смолевичах возводят целый квартал таких многоэтажек. Электрическим будет также жилой комплекс «Солнечный», который создает МАПИД.

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