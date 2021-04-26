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На 24 гектарах в Минске построят новый электрический жилой квартал
Источник материала: Tut.by
На 24 гектарах в Новинках построят квартал, в котором отопление и горячее водоснабжение будет обеспечиваться за счет электричества. Он будет возведен в конструкциях государственного завода эффективных промышленных конструкций.
В начале 2019 года стало известно о том, что заказчик — «Минскстрой» —
Как стало известно REALTY.TUT.BY, сейчас идет проектирование квартала. Он будет электрическим — то есть тепло и горячая вода будут обеспечиваться за счет электрической энергии.
Отметим, что в связи с вводом АЭС, в Беларуси начинают строить все больше домов на электричестве. Например, в Смолевичах возводят целый
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