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WhatsApp получит новую функцию

26.04.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В WhatsApp появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут более детально настроить исчезающие сообщения. Об этом говорится на сайте WABetaInfo.

По данным бета-тестеров приложения, разработчики мессенджера добавят возможность автоматически удалять сообщения через 24 часа после его отправки. По истечении этого срока послание исчезнет и у отправителя, и у получателя, пишет Лента.ру.

На данный момент пользователи WhatsApp уже имеют доступ к исчезающим сообщениям, однако сейчас они могут выбрать только одну опцию: удаление послания через семь дней.

Новая функция находится в стадии разработки, она станет доступна в одном из ближайших обновления для iOS, Android, десктопной и веб-версий.

Ранее бета-тестеры сообщили, что разработчики WhatsApp готовят долгожданную функцию, благодаря которой пользователи мессенджера смогут переносить историю чата между устройствами на платформах iOS и Android.
 
 
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В WhatsApp появится новая функция, с помощью которой пользователи смогут более детально настроить исчезающие сообщения. Об этом говорится на сайте WABetaInfo.
 
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