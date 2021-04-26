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О бензине - снова дорожает на копейку
Источник материала: Партизан
В Беларуси уже 12 раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо.
Новые цены за 1 литр автомобильного топлива со вторника будут такими: АИ-92-К5-Евро — 1,82 рубля; АИ-95-К5-Евро — 1,92 рубля; АИ-98-К5-Евро — 2,14 рубля; ДТ — 1,92 рубля.
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"Белнефтехим" заявляет о подорожании с 27 апреля, снова на 1 копейку.
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