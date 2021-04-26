ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О бензине - снова дорожает на копейку

26.04.2021 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Белнефтехим" заявляет о подорожании с 27 апреля, снова на 1 копейку.

В Беларуси уже 12 раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо. 
Новые цены за 1 литр автомобильного топлива со вторника будут такими: АИ-92-К5-Евро — 1,82 рубля; АИ-95-К5-Евро — 1,92 рубля; АИ-98-К5-Евро — 2,14 рубля; ДТ — 1,92 рубля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белнефтехим" заявляет о подорожании с 27 апреля, снова на 1 копейку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Джыпы едуць па Лукашэнку. Экспэрт ацэньвае сюжэт АНТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by