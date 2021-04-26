﻿ Компания приехала поздравить подругу с днем рождения. Задержаны вместе с именинницей, тортом и шампанским. 21.by
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Компания приехала поздравить подругу с днем рождения. Задержаны вместе с именинницей, тортом и шампанским

26.04.2021 21:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня читатели прислали нам видео, сделанное в одном из минских дворов, — там видна компания людей в «антиковидных» костюмах. Очевидцы сообщают, что ребята собрались, чтобы поздравить подругу с днем рождения и выходом из самоизоляции. А через какое-то время люди в штатском отвели их в характерный серый бус. В числе задержанных оказались также именинница, торт и шампанское.

Одна из жительниц дома успела снять происходящее на видео.

И вот что она рассказала журналистке Onliner:

— У соседки — день рождения, ее приехали поздравить друзья. Мы еще вышли к ним и спросили: «День рождения?», они подтвердили. Ребята долго собирались и, как я поняла, ждали еще одного человека: он бегал за шампанским. Именинница вышла, ребята начали кричать поздравления. Буквально через пару секунд мы увидели, как из-за соседнего дома появился бус, из него выпрыгнули люди в штатском, показали корочки и окружили ребят. Потом у всех проверили документы, дали несколько минут на поздравление, затем всех задержали, — рассказала нам женщина. — Дело в том, что у девушки сегодня был выход из самоизоляции, поэтому ребята приехали к ней в «антиковидных» костюмах. Они держали плакаты с надписями «задолбала маска», «пить можно только воду» и «ломит конечности».

Очевидец также сообщила, что несколько человек поехали в РУВД на своей машине, но вместе с «людьми в штатском».

Чтобы уточнить информацию, мы позвонили в ГУВД Мингорисполкома, но нам никто не ответил. Как только мы получим комментарий, сразу опубликуем его здесь.



 
 
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Сегодня читатели прислали нам видео, сделанное в одном из минских дворов, — там видна компания людей в «антиковидных» костюмах. Очевидцы сообщают, что ребята...
 
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