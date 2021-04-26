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Задержанный во время «Курапацкай варты» Дмитрий Дашкевич получил 20 суток ареста

26.04.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Активист Дмитрий Дашкевич, задержанный во время вахты у ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты 23 апреля, получил 20-суточный административный арест, сообщила в «Фейсбуке» его жена Анастасия Дашкевич.

 

Задержанный во время «Курапацкай варты» Дмитрий Дашкевич получил 20 суток ареста
Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько. Фото: Фейсбук Дашкевича.

 

По информации БелаПАН, решение вынес 26 апреля Антон Колобов (суд Минского района). Активиста признали виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП).

Дашкевич каждую пятницу приезжает на вахту в знак протеста против работы ресторана рядом с местом захоронения жертв сталинских репрессий. Это первое его задержание после более чем трехмесячного перерыва. Предыдущий раз его задержали 15 января и арестовали на 15 суток.

Его супруга сообщила, что в материалах дела фигурировало письмо руководства милиции столичного района в адрес председателя суда с просьбой наказать Дашкевича арестом, поскольку «штрафы неэффективны, и такая категория граждан чувствует себя безнаказанными». По словам Анастасии Дашкевич, адвокат заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой суд, поскольку такое письмо можно расценить как давление на суд, однако оно не было поддержано самим Дашкевичем, поскольку, по его мнению, при нынешней власти судебная система несправедлива в принципе.

Анастасия Дашкевич, ссылаясь на выступление мужа в суде по видеосвязи, также сообщила, что для задержанных по политическим мотивам в местах изоляции «создали параллельные условия: отдельные подъемы, которые отличаются от подъемов других заключенных, проверки ночью, отсутствие матрасов, оскорбительное отношение и отсутствие передач».

Вместе с Дашкевичем были задержаны Анна Шапутько, Кирилл Лойко и еще несколько человек.

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», Шапутько 26 апреля получила по аналогичной статье 15 суток ареста (Минский районный суд), Лойко — 5 суток (там же).

Всего правозащитникам на данный момент известно не менее чем о восьми сегодняшних судебных решениях в связи с протестами. Фигуранты получили административные аресты и штрафы. Среди них — фигурант уголовного дела «Белого легиона» 2017 года Андрей Комлик-Яматин. Суд Фрунзенского района столицы признал его виновным по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство). Правозащитники сообщают, что он был задержан 23 апреля в одном из РОВД, куда был вызван на профилактическую беседу.

 
 
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Активист Дмитрий Дашкевич, задержанный во время вахты у ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты 23 апреля, получил 20-суточный административный арест, сообщила...
 
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