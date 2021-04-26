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Карбалевич: Декрет Лукашенко напоминает политическое завещание

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Валерий Карбалевич – о том, чем может объясняться подписание нового декрета о передаче президентских полномочий в чрезвычайной ситуации.

Карбалевич: Декрет Лукашенко напоминает политическое завещание

В субботу Александр Лукашенко заявил, что намерен подписать декрет, согласно которому в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности.

– Президента застрелили – назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями, – сказал правитель.

Лукашенко также рассказал о сценариях «покушения» на него.

Политолог Валерий Карбалевич в эфире Euroradio Live по этому поводу сказал:

– В последнее время государственная пропаганда становится все больше антиинтеллектуальной…  Логика власти в том, чтобы демонизировать оппонентов настолько, чтобы их было не жалко, чтобы общество было приучено к мысли, что с ними можно делать все, что угодно. Это тактика расчеловечивания оппонентов.

Намного более интересной Карбалевичу стала тема с подписанием нового декрета. В заявленном Лукашенко виде он будет противоречить Конституции, согласно которой при невозможности исполнения обязанностей президентом, его полномочия временно переходят к премьер-министру.

– Удивительно, почему Лукашенко не дождался изменения Конституции. Создана конституционная комиссия, в начале следующего года должен состояться референдум. Казалось бы: вводи в Конституцию эти положения о том, что если президент не может выполнять свои полномочия, то они передаются Совету безопасности. Но Лукашенко не дождался. Почему-то он хочет лихорадочно, срочно вводить антиконституционную норму, – отметил политолог.

Карбалевич считает, что в этом «самое интересное»:

– Что же такое произошло, что требует таких экстренных радикальных мер? Единственное что мы можем назвать – разговоры о «заговоре», «мятяже», «покушение» и т.д.

Политолог сделал вывод, что Лукашенко сам поверил в эти сообщения.

– Но если человек так легко верит в такие мифические заговоры, то им легко манипулировать. Вполне возможно, что КГБ, рассказывая про новые и новые ужасы, террористические группы, склады оружия, держит Лукашенко в страхе, – сказал Карбалевич.

Политолог задался вопросом: если власти заявляют о победе над протестами, то зачем принимать такой декрет?

– Этот декрет напоминает политическое завещание Лукашенко… Видится какая-то предопределенность судьбы, Лукашенко сам не верит в свою победу. Этот декрет напоминает те картинки, которые мы видели в августе прошлого года, когда Лукашенко надевал на себя и сына бронежилеты, брал в руки автомат и ждал своей судьбы, когда вокруг Дворца Независимости стояли огромные многотысячные толпы населения, – сказал Карбалевич. – Вопрос заговора, смены режима поставлен на повестку дня самими властями. Вот что интересно.

Чалый: «Лукашенко реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров»

 
 
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«Видится какая-то предопределенность судьбы, Лукашенко сам не верит в свою победу».
 
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