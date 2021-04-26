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Укротитель природных стихий. В Украине создан спецМАЗ для крупных ландшафтных пожаров

26.04.2021 21:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Большой МАЗ с решетками на окнах — что это? Любой белорус с уверенностью ответит: «Это автозак (спецфургон для перевозки личного состава) или водомет». Но нет, в данном случае речь о пусть и необычной, но все же абсолютно мирной пожарной машине. Партию таких построил украинский производитель «Пожмашина».

Решетки на окнах нужны для того, чтобы противостоять... веткам. Да, обычным веткам деревьев.

Этот пожарный автомобиль создан с учетом опыта тушения масштабных пожаров в экосистемах Украины в течение 2020 года, таких как прошлогодний апрельский пожар в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Учитывался и опыт пожаров в июле — сентябре 2020-го в Луганской области, вследствие которых выгорело более 30 000 га леса, 500 домов и погибло 12 человек.

Укротитель природных стихий. В Украине создан спецМАЗ для крупных ландшафтных пожаров

Называется спецавтомобиль АЦ-8-60 (63022)-539М и базируется на шасси МАЗ-63022. Запас воды — 8000 л, производительность насоса — 60 л/с. Лафетный ствол может работать в движении, прямо как у аэродромных пожарных автомобилей.

Укротитель природных стихий. В Украине создан спецМАЗ для крупных ландшафтных пожаров

Также машина укомплектована разнообразным шанцевым инструментом: пилами, лопатами, ломами, топорами, баграми. Кроме того, она оборудована специально под тушение экосистем — снабжена «хлопушками», ранцевыми огнетушителями, мотоопрыскивателями, стволами переносными для тушения экосистем, мотопомпой. Защитное обрешечивание есть не только у окон, но и у зеркал, катафотов, фар и других осветительных приборов.

 
 
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Большой МАЗ с решетками на окнах — что это? Любой белорус с уверенностью ответит: «Это автозак (спецфургон для перевозки личного состава) или водомет». Но нет,...
 
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