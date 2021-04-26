Нашкодили? А вот и ответочка: чешская Skoda готовит ответ на запрет продаж машин в Беларуси

пишет belnovosti.by Такое заявление прозвучало со стороны чешской компании после того, как об этом заявил бренд Nivea,belnovosti.by





После громких заявлений главных спонсоров чемпионата Международная федерация хоккея приняла решение перенести ЧМ из Беларуси.





Уже известно, что все матчи решено провести в Латвии.









Фото: скриншот





Беларусь не оставила без внимания действия ЕС и утвердила список ответных экономических мер на санкции. Под запрет попали товары ряда компаний.





МИА «Россия сегодня» со ссылкой на представителя фирмы Мартина Ежека. В чешской Skoda Auto изучают ситуацию, возникшую в связи с внесением автомобилей компании в перечень запрещенных в республике товаров, – сообщаетсо ссылкой на представителя фирмы Мартина Ежека.





В компании прорабатывают дальнейшие детали и проводится мониторинг.





Реакция компании будет озвучена в самое ближайшее время, – отметил Ежек.











