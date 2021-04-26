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Нашкодили? А вот и ответочка: чешская Skoda готовит ответ на запрет продаж машин в Беларуси

26.04.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее компания Skoda Auto, являясь одним из главных партнеров чемпионатов мира по хоккею, отказалась спонсировать ЧМ, если первенство будет проходить в Беларуси.

Такое заявление прозвучало со стороны чешской компании после того, как об этом заявил бренд Nivea, пишет belnovosti.by

После громких заявлений главных спонсоров чемпионата Международная федерация хоккея приняла решение перенести ЧМ из Беларуси.

Уже известно, что все матчи решено провести в Латвии.


Фото: скриншот

Беларусь не оставила без внимания действия ЕС и утвердила список ответных экономических мер на санкции. Под запрет попали товары ряда компаний.

В чешской Skoda Auto изучают ситуацию, возникшую в связи с внесением автомобилей компании в перечень запрещенных в республике товаров, – сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на представителя фирмы Мартина Ежека.

В компании прорабатывают дальнейшие детали и проводится мониторинг.

Реакция компании будет озвучена в самое ближайшее время, – отметил Ежек.
 
 
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Ранее компания Skoda Auto, являясь одним из главных партнеров чемпионатов мира по хоккею, отказалась спонсировать ЧМ, если первенство будет проходить в Беларуси.
 
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