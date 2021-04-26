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Умерла советская спортсменка - легкоатлетка Тамара Пресс

26.04.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 84-м году жизни умерла советская трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Тамара Пресс, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник.

Пресс завоевала в 1958 году золотую медаль чемпионата Европы, победив в метании диска и толкании ядра. На Олимпийских играх в Риме 1960 года легкоатлетка завоевала золотую и серебряную медали в толкании ядра и метании диска, а в 1964 году в Токио выиграла золото в обеих дисциплинах. Также Пресс стала трехкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР. Всего она получила шесть золотых медалей на международных соревнованиях, пишет interfax.by

После завершения спортивной карьеры Пресс стала тренером и занялась научной работой. Занимала пост заместителя председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов.
 
 
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На 84-м году жизни умерла советская трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Тамара Пресс, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики в...
 
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