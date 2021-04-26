Умерла советская спортсменка - легкоатлетка Тамара Пресс

Пресс завоевала в 1958 году золотую медаль чемпионата Европы, победив в метании диска и толкании ядра. На Олимпийских играх в Риме 1960 года легкоатлетка завоевала золотую и серебряную медали в толкании ядра и метании диска, а в 1964 году в Токио выиграла золото в обеих дисциплинах. Также Пресс стала трехкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР. Всего она получила шесть золотых медалей на международных соревнованиях,interfax.by