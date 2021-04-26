Великобритания ввела санкции против 14 россиян. Список

пишет ТАСС, четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из санкционного списка, распространенного в понедельник МИД Соединенного Королевства. КакТАСС, четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из санкционного списка, распространенного в понедельник МИД Соединенного Королевства.









Здание министерства иностранных дел и международного развития Великобритании © JJFarq/Shutterstock/FOTODOM





В список вошли:





заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов;

бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов;

следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;

руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина;

юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;

гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня;

предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;

совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.





Ранее некоторые из этих лиц были введены в антироссийский санкционный "список Магнитского" в США.





Как указано в британском санкционном списке, рестриктивные меры в отношении указанных лиц введены за "хищение суммы эквивалентной $230 млн госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". Часть этих средств, как указывают в Лондоне, была выведена за рубеж.





Всего же в опубликованном списке числятся фамилии 22 человек из шести стран. Фигурантами списка стали также лица с гражданством Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР



