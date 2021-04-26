Владимир Гончарик: Лукашенко надо было всего лишь сказать: я устал, я ухожу

Лукашенко раскрыл тайну «исторического декрета»: в случае физического устранения президента вся власть передается Совету безопасности.





Какую комбинацию задумал Лукашенко? Об этом “Белорусский партизан” побеседовал с экс-кандидатом в президенты Владимиром Гончариком.





- Я сделал три умозаключения из всей этой шумихи.

Первое: Лукашенко считает себя в принципе незаменимым, без него вообще все рухнет, и на этом основании не доверяет никому – никакому преемнику.





Второе подтверждает первый вывод: не нужно создавать никакие другие органы для передачи власти, потому что в Конституции четко прописано (статьи 88-89), что если президент не может исполнять свои обязанности, исполняющим обязанности становится премьер.





Третье, пожалуй, самое важное. Я думаю, что Лукашенко хотелось бы остаться у власти, но он не уверен, что на честных выборах он выиграет. А вот создание такого органа с непонятными полномочиями позволяет ему оспорить итоги выборов, причем, как я понимаю, Совбез рекламируется как закрытый орган – нет никакой личной ответственности, но возникает коллективная ответственность.

Слышал такую точку зрения, что Лукашенко пытается обезопасить себя от тех, кто пойдет на выборы в 2025 году. Я с такой точкой зрения полностью не согласен.





-Так сильно не хочется разжимать посиневшие пальцы?





- Думаю, да, это попытка любой ценой остаться у власти. Совбез должен выполнять свои функции, но не обязанности “коллективного президента”.





- К каким последствиям может привести подобное решение?





- Удержаться во власти. Лукашенко ищет любые варианты остаться у власти, отсюда – “заговоры”. Уже вроде фигуранты “заговора” дали признательные показания, правда, картинки слишком уж размытые. Я насмотрелся такого с 2001 года, когда являлся кандидатом в президенты: операция “Белый аист”, другие спецоперации, с тех пор “заговоры” только нарастали и сейчас достигли своего пика. Но когда читаешь очередную версию, согласно которой 150 внедорожников с пулеметами хотели прорваться через границу в наше время (продолжительный задорный смех). Глупость.





- Лично я уже слышал четыре официальные версии “покушения” на Лукашенко. Кто или что стоит за этим “покушением”?





- Я не вижу иных вариантов, кроме белорусских спецслужб.

Какой-то сотрудник спецорганов играл роль белорусского генерала-заговорщика. У меня возникает вопрос: “заговорщики” не догадывались, что это подсадная утка? В Беларуси разве тысячи генералов?





- Тоже возник такой вопрос: встречаться с генералом и не навести о нем справки…





- (Смеется). Серьезно ребята готовили “заговор”. Было бы очень смешно, если бы не было так печально. Пропаганда создает миф: вокруг все враги, и единственный человек, который может спасти Беларусь, - Лукашенко. Другого объяснения я не смог найти.





- Надо понимать, что “исторический декрет” – не окончательный вариант, если он ищет варианты продлить свою власть.





- Конечно! Надо же придумать связку между Совбезом и Всебелорусским собранием. Как “коллективный президент” будет руководить ВНС?

Просто человек должен был сказать: я устал, я ухожу. В истории это было. И тогда не было бы ни санкций, ни заговоров, ни врагов.







