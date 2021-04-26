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Лукашенко понизил статус Совета по развитию предпринимательства

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете Министров.

Соответствующий указ №163 Александр Лукашенко подписал 26 апреля.

Лукашенко понизил статус Совета по развитию предпринимательства

Архивное фото с сайта ced.by

В пресс-службе правителя заявляют, что указ позволит «повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава».

Однако с учетом реалий современной Беларуси можно говорить о понижении статуса Совета, т.к. Лукашенко обладает несравненно большими полномочиями, чем правительство. Хотя на деле правитель почти не встречался с членами этой структуры.

Отныне состав Совет будет утверждать не Лукашенко, а премьер-министр.

Последний текст на сайте Совета размещен 1 марта. Глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец выразил мнение, что инициативы КГК массово вытолкнут предпринимателей в «теневую» экономику.

 
 
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Отныне состав Совет будет утверждать не Лукашенко, а премьер-министр.
 
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