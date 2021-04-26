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«Крокодилы!». Блогер защитила Проклову, которую затравили после рассказа о домогательствах Табакова
Источник материала: Tut.by
После того, как
Сопоставив факты и прошлые интервью актрисы, поклонники и коллеги Прокловой пришли к выводу: речь идет про Олега Табакова. То, что Елена говорила именно о нем, по сути подтвердила и вдова режиссера, написав, что ей «жаль пожилую женщину, которая больше никак не может привлечь к себе внимание». Многие разделили позицию Зудиной, написав, что Проклова представляет собой жалкое зрелище, пытаясь «хайпить» на имени великого человека. Припомнили актрисе и прошлые ее откровения о романах с замужними мужчинами, отметив, что после этого никакие ее слова не могут вызвать доверие и сочувствие.
В стороне не осталась и Ника Белоцерковская — издатель, предприниматель и блогер. Ника высказалась в защиту актрисы:
— Я всегда обхожу остросоциальные темы, особенно из телевизоров. Но сейчас меня понесет. Заранее извините.
Я про Проклову и ее интервью. Даже не так. Не про Проклову, а про реакцию на ее интервью. Именно она привела меня в состояние ярости. Реакция баб на историю с педофилом. Подростки — существа с очень хрупкой психикой. И оценить потом нанесенный ущерб невозможно. Сломанная ли это жизнь или глубоко спрятанная травма, которая будет пожирать тебя тихо и незаметно (но обязательно будет).
Но я сейчас не об этом. А о дичайших совершенно комментариях женщин, осуждающих Проклову.
Фиг с ним — с нулевым уровнем эмпатии, когда человек просто по низменному устройству души своей не в состоянии представить себя в роли жертвы. Но уверена, у большинства распинающих актрису есть дети. Это вообще как?
Да плевать миллион раз на мотивы, которыми она руководствовалась, рассказывая о произошедшем. Вот миллион раз плевать. Это настолько несоразмерно с тем, о чем она говорит. Но озверевшие бабы не хотят этого видеть: пиар, старая дура, хайп (идиотки запомнили слово), хочет заработать, а у самой-то и рыло в пуху, как карьеру одним местом — так первая, а как умер, то сразу!
И прочий сетевой упырский набор. Как под копирку. Злые животные не в состоянии даже близко понять, насколько таким историям необходима публичность. Что только так можно защитить своих и чужих (внезапно!) детей. Запомнить, что можно и нужно давать отпор, что они мгновенно найдут поддержку и защиту, а не омерзительный страх осуждения и вечное «сама виновата».
Я, конечно, не питаю никаких иллюзий — мы стая хищных и в большинстве своем глупых приматов, но даже обезьяны не насилуют своих детей.
Актриса Поплавская пишет: «О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу!».
К врачу?! К духовнику?! Репутация выше детской трагедии? Ну-ну. Желаю тогда Красношапочьим детям никогда не иметь репутаций.
Простите, но у меня искры из глаз от прочитанного.
И да, любой педофил должен сидеть в тюрьме вне зависимости от того, сколько господь ему отсыпал талантов и насколько он умело изображал милейшего человека. И только найдите мне хоть одну причину, по которой можно оправдать насилие над ребёнком.
Крокодилы, *****!
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Многие написали, что Проклова представляет собой жалкое зрелище, пытаясь «хайпить» на имени великого человека. В стороне не осталась и Ника Белоцерковская -...
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