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«Крокодилы!». Блогер защитила Проклову, которую затравили после рассказа о домогательствах Табакова

26.04.2021 21:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После того, как Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах известного актера и режиссера, разгорелся скандал. Напомним: в откровенном интервью актриса рассказала, что пережила крайне травмирующие интимные эпизоды в подростковом возрасте — и это наложило отпечаток на всю ее жизнь. «Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью. Мой первый опыт был настолько жестким, разрушающим — это было извращение. Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью», — сказала актриса.

Сопоставив факты и прошлые интервью актрисы, поклонники и коллеги Прокловой пришли к выводу: речь идет про Олега Табакова. То, что Елена говорила именно о нем, по сути подтвердила и вдова режиссера, написав, что ей «жаль пожилую женщину, которая больше никак не может привлечь к себе внимание». Многие разделили позицию Зудиной, написав, что Проклова представляет собой жалкое зрелище, пытаясь «хайпить» на имени великого человека. Припомнили актрисе и прошлые ее откровения о романах с замужними мужчинами, отметив, что после этого никакие ее слова не могут вызвать доверие и сочувствие.

В стороне не осталась и Ника Белоцерковская — издатель, предприниматель и блогер. Ника высказалась в защиту актрисы:

— Я всегда обхожу остросоциальные темы, особенно из телевизоров. Но сейчас меня понесет. Заранее извините.

Я про Проклову и ее интервью. Даже не так. Не про Проклову, а про реакцию на ее интервью. Именно она привела меня в состояние ярости. Реакция баб на историю с педофилом. Подростки — существа с очень хрупкой психикой. И оценить потом нанесенный ущерб невозможно. Сломанная ли это жизнь или глубоко спрятанная травма, которая будет пожирать тебя тихо и незаметно (но обязательно будет).

Но я сейчас не об этом. А о дичайших совершенно комментариях женщин, осуждающих Проклову.

Фиг с ним — с нулевым уровнем эмпатии, когда человек просто по низменному устройству души своей не в состоянии представить себя в роли жертвы. Но уверена, у большинства распинающих актрису есть дети. Это вообще как?

Да плевать миллион раз на мотивы, которыми она руководствовалась, рассказывая о произошедшем. Вот миллион раз плевать. Это настолько несоразмерно с тем, о чем она говорит. Но озверевшие бабы не хотят этого видеть: пиар, старая дура, хайп (идиотки запомнили слово), хочет заработать, а у самой-то и рыло в пуху, как карьеру одним местом — так первая, а как умер, то сразу!

И прочий сетевой упырский набор. Как под копирку. Злые животные не в состоянии даже близко понять, насколько таким историям необходима публичность. Что только так можно защитить своих и чужих (внезапно!) детей. Запомнить, что можно и нужно давать отпор, что они мгновенно найдут поддержку и защиту, а не омерзительный страх осуждения и вечное «сама виновата».

Я, конечно, не питаю никаких иллюзий — мы стая хищных и в большинстве своем глупых приматов, но даже обезьяны не насилуют своих детей.

Актриса Поплавская пишет: «О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу!».

К врачу?! К духовнику?! Репутация выше детской трагедии? Ну-ну. Желаю тогда Красношапочьим детям никогда не иметь репутаций.

Простите, но у меня искры из глаз от прочитанного.

И да, любой педофил должен сидеть в тюрьме вне зависимости от того, сколько господь ему отсыпал талантов и насколько он умело изображал милейшего человека. И только найдите мне хоть одну причину, по которой можно оправдать насилие над ребёнком.

Крокодилы, *****!

 
 
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Многие написали, что Проклова представляет собой жалкое зрелище, пытаясь «хайпить» на имени великого человека. В стороне не осталась и Ника Белоцерковская -...
 
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