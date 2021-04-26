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Фотофакт. Силовики останавливают прохожих и проверяют рюкзаки и телефоны

26.04.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 26 апреля — в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС — центральные части Минска находятся под контролем силовиков. Улицы патрулируются усиленными нарядами, стянута спецтехника.

Фотофакт. Силовики останавливают прохожих и проверяют рюкзаки и телефоны

Традиционный «Чернобыльский марш» власти Минска не разрешили, в соцсетях распространялись предложения в память о жертвах атомной аварии зажечь вечером свечи у столичных храмов.

На улицах города наряды милиции, усиленные представителями внутренних войск, выборочно останавливают прохожих, осматривают рюкзаки и сумки, требуют показать содержимое смартфонов.

По данным правозащитников на 21:40, задержано около десяти человек.

Фотофакт. Силовики останавливают прохожих и проверяют рюкзаки и телефоны

Фотофакт. Силовики останавливают прохожих и проверяют рюкзаки и телефоны

Фотофакт. Силовики останавливают прохожих и проверяют рюкзаки и телефоны

Фотофакт. Силовики останавливают прохожих и проверяют рюкзаки и телефоны

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Вечером 26 апреля — в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС — центральные части Минска находятся под контролем силовиков.
 
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