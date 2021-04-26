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В ЕАЭС разработан проект соглашения об общем рынке газа — он должен заработать с 2025 года

26.04.2021 22:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Проект соглашения об общем рынке газа Евразийского экономического союза разработан Российской Федерацией и представлен в Евразийскую экономическую комиссию.

 

В ЕАЭС разработан проект соглашения об общем рынке газа — он должен заработать с 2025 года
Фото: gk170.ru.

 

Об этом сообщил 26 апреля в Москве председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, передает БелаПАН.

Как отметил глава коллегии, документ уже направлен в страны союза. «Совет комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году», — цитирует Мясниковича пресс-служба ЕЭК.

Департамент энергетики ЕЭК подготовил детальный план-график согласования документа. Вместе с тем было отмечено, что проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые пока российской стороной не представлены.

Подготовка программы формирования общего рынка газа ЕАЭС ведется с 2016 года. С учетом принятия программы формирование общего рынка газа Союза осуществляется в три этапа: на первом (не позднее 1 января 2020 года) необходимо было обеспечить гармонизацию законодательства государств-членов, унифицировать нормы и стандарты на газ, организовать систему информационного обмена, установить согласованный уполномоченными органами порядок осуществления биржевых торгов газом.

На втором этапе (не позднее 1 января 2021 года) предполагалось обеспечить функционирование товарных бирж, на которых могут осуществляться биржевые торги газом, доступ участников общего рынка газа Союза к биржевым торгам и к газотранспортным системам.

На третьем этапе (не позднее 1 января 2025 года) должен вступить в силу международный договор о формировании общего рынка газа ЕАЭС, который обеспечит осуществление свободных поставок газа, приобретенного на биржевых торгах или по прямым договорам, между участниками общего рынка газа союза в требуемых объемах и по необходимым направлениям по рыночным ценам.

Общий рынок газа союза должен заработать не позднее 1 января 2025 года.

 
 
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Проект соглашения об общем рынке газа Евразийского экономического союза разработан Российской Федерацией и представлен в Евразийскую экономическую комиссию.  
 
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