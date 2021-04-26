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В Могилевском районе в ДТП пострадали трехлетний малыш и 48-летний мужчина
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе Renault Megane Scenic съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 48-летний мужчина и 3-летний ребенок. Об этом
Авария произошла 26 апреля, около 11.00, вблизи деревни Кисельки Могилевского района.
38-летняя жительница Могилева за рулем Renault Megane Scenic на 22-м километре дороги Могилев — Рясно — Мстиславль потеряла контроль над управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП получили травмы два пассажира: 3-летний малыш и 48-летний мужчина. Они доставлены в больницу.
Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности.
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38-летняя жительница Могилева за рулем Renault Megane Scenic на 22-м километре дороги Могилев - Рясно - Мстиславль потеряла контроль над управлением. Машина съехала в кювет и...
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