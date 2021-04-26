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В Могилевском районе в ДТП пострадали трехлетний малыш и 48-летний мужчина

27.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе Renault Megane Scenic съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 48-летний мужчина и 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: МВД

Авария произошла 26 апреля, около 11.00, вблизи деревни Кисельки Могилевского района.

38-летняя жительница Могилева за рулем Renault Megane Scenic на 22-м километре дороги Могилев — Рясно — Мстиславль потеряла контроль над управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП получили травмы два пассажира: 3-летний малыш и 48-летний мужчина. Они доставлены в больницу.

Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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38-летняя жительница Могилева за рулем Renault Megane Scenic на 22-м километре дороги Могилев - Рясно - Мстиславль потеряла контроль над управлением. Машина съехала в кювет и...
 
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