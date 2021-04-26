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Фотофакт. Телескоп Hubble сфотографировал сказочно красивую туманность «Ожерелье»

27.04.2021 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телескоп Hubble сфотографировал потрясающе красивую туманность под названием «Ожерелье». Как передает УНИАН, снимок был опубликован на сайте обсерватории.

 

Фотофакт. Телескоп Hubble сфотографировал сказочно красивую туманность «Ожерелье»
Фото: ESA/Hubble & NASA / K. Noll.

 

По данным ученых, эта туманность находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от нас.

Туманность Ожерелье — также известная под менее гламурным названием PN G054.2-03.4 — образовалась парой близко вращающихся звезд, похожих на Солнце. Примерно 10000 лет назад одна из стареющих звезд расширилась и поглотила своего меньшего спутника, создав то, что астрономы называют «общей оболочкой». Меньшая звезда продолжала вращаться внутри своего более крупного компаньона, разбрасывая все на своем пути. Это ускользающее кольцо из обломков  и сформировало неповторимую туманность «Ожерелье».

Пара звезд, которые создали туманность Ожерелье, остаются настолько близко друг к другу — разделенные всего несколькими миллионами километров — что выглядят как одна яркая точка в центре снимка. Несмотря на близкое расстояние, звезды все еще неистово кружатся друг вокруг друга, завершая свой оборот по орбите всего за сутки.

 
 
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Телескоп Hubble сфотографировал потрясающе красивую туманность под названием «Ожерелье». Как передает УНИАН, снимок был опубликован на сайте обсерватории.  
 
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