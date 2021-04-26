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В центр Минска стянули силовиков

27.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня после обеда в центр Минска снова стянули силовиков: были замечены автозаки, водомёты, военные джипы. Особое оживление наблюдается возле Ратуши и в прилегающих районах.

По информации очевидцев из соцсетей, колонна спецтехники появилась в Минске примерно в 15 часов. Сейчас сообщается о том, что ГАИ выборочно проверяет автомобили в центре города, а люди в штатском требуют у прохожих показать вещи и телефоны. ПЦ «Весна» сообщает об одном задержанном.

Вероятнее всего, оживление, привычное для белорусов в конце лета 2020 года, связано с призывом демократических сил к гражданам зажечь сегодня вечером в память о жертвах аварии на ЧАЭС свечи возле крупных церквей и костелов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня после обеда в центр Минска снова стянули силовиков: были замечены автозаки, водомёты, военные джипы. Особое оживление наблюдается возле Ратуши и в...
 
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