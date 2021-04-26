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Собирали головоломки ногами, вслепую и даже на быке — под Гродно прошел фестиваль кубика Рубика

27.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 24 апреля, на базе отдыха «Привал» проходил первый в Гродно фестиваль по сборке кубика Рубика. Около ста спидкуберов из 17 городов Беларуси соревновались в сборке головоломок.

Собирали головоломки ногами, вслепую и даже на быке — под Гродно прошел фестиваль кубика Рубика
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Программа Фестиваля включала 9 официальных дисциплин: сборка кубика 3х3, 2х2, пирамидка, сборка вслепую, одной рукой, скьюб, 4х4, 5х5 и суперфинал. Призовой фонд фестиваля составил 1600 рублей, пишет Вечерний Гродно.

Кроме серьезных дисциплин участники развлекались сборкой 11 различных головоломок на время, сборкой ногами, метанием кубика на дальность, сборкой на бегу, в варежках, через зеркало.

Эффектно выглядело родео на быке. В этом испытании участникам нужно было не только удержаться на быке, но и собрать кубик Рубика. Можно было посоревноваться в сборке кубика в паре или глядя в зеркало.

Кроме этого, собрали картину из 225 кубиков и определили победителей в конкурсе детского рисунка. Вишенкой на торте стала сборка кубика Рубика с завязанными глазами, на это решился только один участник — Владислав Каминский, и это ему удалось.

 В итоге, главный приз и победу в суперфинале (сборка кубика 3х3, 5 попыток) со средним временем сборки 9,01 секунды получил Владислав Каминский. Он увез главный приз 500 рублей в Минск.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В субботу, 24 апреля, на базе отдыха «Привал» проходил первый в Гродно фестиваль по сборке кубика Рубика. Около ста спидкуберов из 17 городов Беларуси соревновались в...
 
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