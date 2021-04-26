Коррупция как традиция? Литовцы перехватили контрабанду сигарет из Беларуси на 1,7 млн евро

Недавно в Литве в фуре "Daf" из Беларуси нашли контрабандные сигареты на миллион евро. Ещё чаще огромные партии контрабандных сигарет из нашей страны задерживают польские таможенники. Задерживают их и в России. Контрабанду сигарет из Беларуси там считают серьёзной проблемой,euroradio.fm