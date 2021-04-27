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Суперлуну увидят белорусы 27 апреля: в чем опасность этого дня?

27.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суперлуну увидят белорусы 27 апреля: в чем опасность этого дня?

27 апреля белорусы смогут наблюдать первое Суперлуние в этом году. Астрологи считают, что явление повлияет на самочувствие людей.

Суперлуние – астрономическое явление, совпадение максимального приближения Луны к Земле и полнолуния. Спутник Земли окажется на расстоянии в 357 615 км от нашей планеты. Визуально Луна будет казаться больше привычных нам размеров. Диаметр ее увеличится примерно на 15%, а яркость лунного диска – на 30%. Очень красивое, впечатляющее явление!

По мнению астрологов, приближающееся Суперлуние будет неблагоприятным из-за того, что Луна зайдет в сектор Скорпиона. В эти дни в бурный конфликт может перерасти любая мелкая ссора, есть риск потерять контакт с человеком безвозвратно. Повышается вероятность ДТП на дорогах, а также риски физических травм. Не отправляйтесь в поездки и отложите на пару дней крупные мероприятия, советуют астрологи.

27 апреля не стоит инвестировать крупные денежные суммы и начинать новые дела. В этот день нежелательно посещать косметологов и парикмахерские – результат вам не понравится, скорее всего.

Люди под влиянием Луны становятся более ранимыми, впечатлительными, явление влияет на психоэмоциональные процессы. Кстати, Суперлуние – благоприятное время для вещих снов. Обязательно запоминайте свои сновидения в эти дни!

Фото: Леонид Щеглов / БЕЛТА. Суперлуние в марте 2020 года

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27 апреля белорусы смогут наблюдать первое Суперлуние в этом году. Астрологи считают, что явление повлияет на самочувствие людей. Суперлуние – астрономическое...
 
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