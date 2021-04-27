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«Жутко было. И состояние такое, что это осталось навсегда». Чернобыль: 35 лет спустя
Источник материала: ОНТ
Сегодня во всех уголках Беларуси вспоминают и саму Чернобыльскую аварию, и тех, кто пострадал, ликвидируя последствия одной из самых страшных техногенных катастроф мира. Отдал свое здоровье и даже жизнь за то, чтобы на некогда зараженные территории вновь вернулась жизнь. С самого утра и вблизи зоны отчуждения, и в сотнях километрах от места аварии люди собираются, открывают памятные знаки, несут цветы к мемориалам, чтобы еще раз сказать спасибо.
С минуты молчания началось это утро в Быхове – в память о ликвидаторах и пострадавших в самой страшной техногенной катастрофе. Теперь в их честь в городе есть памятный знак. А тогда, в апреле 86-го, около половины района накрыло радиоактивное облако. Эти люди не думали о себе, стояла задача спасать других. Кто-то занимался отселением, кто-то срезал загрязненный грунт, кто-то стоял в охране. Было тяжело, но не уезжали, верили, что жизнь наладится. Среди них и Дина Бондаренко. И сегодня, когда родной район возрождается, понимает: осталась не зря.
Быховский район – один из семи пострадавших в Могилёвской области. Юго-востоку – особое внимание государства. Льготы и преференции – для местных жителей и бизнеса. За последние 5 лет в возрождение этих земель вложено 280 миллионов рублей. И на будущие пять лет программу развития продлили.
Небольшой городок Сморгонь на другом конце страны стал в 86-м вторым домом для четырех сотен переселенцев. Здесь, в пятистах километрах от зоны заражения, до сих пор бережно хранят память о той трагедии. Сегодня на одном из зданий в центре города появилась поистине народная мемориальная доска в память обо всех жертвах той катастрофы.
А собираться на митинг-реквием в столичном парке Дружбы народов – уже традиция. Сюда со всей страны съезжаются и сами ликвидаторы, и представители различных ведомств, дипломаты. Возлагают цветы сразу к двум памятникам – «Жертвам Чернобыля» и «Камню мира Хиросимы». И долго не расходятся, ведь столько нужно вспомнить – и как всё случилось 35 лет назад, и какими последствиями обернулась чернобыльская беда.
Первыми, кто вступил в борьбу с радиацией, были спасатели. Один из героев – Василий Игнатенко. В ночь трагедии он тушил пожар на взорвавшемся 4-м энергоблоке, получил смертельную дозу радиации. Для курсантов, школьников – это пример настоящего подвига в мирное время. Его имя носит улица в столице, а к мемориальной доске сегодня легли цветы.
И за упокой душ всех, кто не дожил до этого дня, в Витебске в стенах Свято-Успенского храма молились горожане. За всех, на чью долю выпали испытания, и тех, кто вынужден был переезжать из родных мест. И тех, кто в 86-м отправились в окрестности Припяти на борьбу с невидимым врагом.
Память о героях и тех событиях Беларусь хранит. На уровне государства стоит важная задача – сохранить пострадавшие районы, постараться как можно скорее вернуть жизнь на эти земли, отвоевать у радиации как можно больше территорий и поддерживать тех, кто уже там живет.
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Сегодня во всех уголках Беларуси вспоминают и саму Чернобыльскую аварию, и тех, кто пострадал, ликвидируя последствия одной из самых страшных техногенных...
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