Какие продукты вызывают прыщи на лице? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Врач-косметолог Марина Шестова рассказала РИА «Новости», какие продукты нужно исключить из меню, чтобы не было высыпаний на коже.

В первую очередь нужно отказаться от еды, из-за которой происходит брожение. Это консервы, шампанское, хлеб, выпечка, продукты с большим содержанием сахара. Уберите из рациона хлеб, приготовленный на термофильных дрожжах, оставьте – на натуральной закваске.

Кроме того, врач не советует есть фрукты во второй половине дня, потому что патогенная флора кишечника вечером более активна и сильнее реагирует на сахара. Однако не стоит фрукты совсем исключать – съешьте один апельсин, одно яблоко или веточку винограда и ограничьтесь этим.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram