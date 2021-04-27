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Какие продукты вызывают прыщи на лице? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Врач-косметолог Марина Шестова
В первую очередь нужно отказаться от еды, из-за которой происходит брожение. Это консервы, шампанское, хлеб, выпечка, продукты с большим содержанием сахара. Уберите из рациона хлеб, приготовленный на термофильных дрожжах, оставьте – на натуральной закваске.
Кроме того, врач не советует есть фрукты во второй половине дня, потому что патогенная флора кишечника вечером более активна и сильнее реагирует на сахара. Однако не стоит фрукты совсем исключать – съешьте один апельсин, одно яблоко или веточку винограда и ограничьтесь этим.
Фото: Pixabay.com
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Врач-косметолог Марина Шестова рассказала РИА «Новости», какие продукты нужно исключить из меню, чтобы не было высыпаний на коже. В первую очередь нужно...
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