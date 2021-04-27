Источник материала: ОНТ

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8-ю финала теннисного турнира в Мюнхене. В первом круге белорус обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувори – 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 67 минут. Ивашко 3 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13 возможных. Егор Герасимов в Мюнхене свой поединок не доиграл. В матче с аргентинцем Гидо Пелья Герасимов при счёте 6:0, 2:0 в пользу соперника отказался от борьбы из-за травмы.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram