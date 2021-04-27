Котенок залез на собаку и хотел поиграть, но она была невозмутима. Смешное видео покорило всех

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором котенок пристает к собаке с намерением поиграть, а она лишь отмахивается, опубликовал ridus.ru .

В ролике котенок хочет поиграть со взрослой собакой, которая отдыхает и только отмахивается от малыша.

Около 500 тыс. просмотров набрало видео на сайте Imgur.

Комментаторов покорили активные, хоть и неудачные попытки котенка: «Это я прихожу с работы домой, а дети требуют игр и веселья», «Поиграйте же кто-нибудь с этим котенком», «Какое милое и трогательное видео», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram