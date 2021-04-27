ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Большом театре подготовили спецпроект «Эхо Чернобыля» к 35-летию трагедии

27.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Большом театре подготовили спецпроект «Эхо Чернобыля» к 35-летию трагедии

«Эхо Чернобыля» – под сводами, на сайте и во всех соцсетях Большого театра. Спецпроект к 35-летию трагедии соединил реальные истории ликвидаторов, которые сегодня продолжают «служить музам». Сюжеты из жизни достойны либретто и сцены. Возможно, когда-нибудь увидим балет или оперу. 


Чёрно-белый снимок рядового Цыкалова. Теперь он страж в спектаклях «Князь Игорь» и «Сівая легенда». В 86-м году артисту Большого театра было 23. По боевой тревоге, не ведая зачем, марш-бросок в район Брагина – в самую «тридцатку» (зону отчуждения).  

Сергей Цыкалов, артист миманса Большого театра Беларуси: «По дороге мы узнали от связистов, что произошёл взрыв на реакторе, атомный взрыв. Никакого героизма не было. Просто мы выполняли свой долг: охрана объектов, патрулирование, если там, скажем, попадутся мародёры, то мы их задерживали».

На груди Цыкалова сияет знак «За отличие в службе». Вручили в Хойниках 35 лет назад. Обычно на этом стенде – заметки о тех, кто всегда на виду – дирижёрах, режиссёрах, солистах оперы и балета. Сегодня – неожиданные факты из биографии скромных коллег.  

Татьяна Александрова, начальник службы маркетинговых коммуникаций Большого театра Беларуси: «Сотрудники нашей службы записали их воспоминания. Они очень личные. И не все были готовы поделиться ими. Слишком тяжела боль тех дней. Это музыканты, это инженеры, это охрана, это художники. Это одни из лучших представителей нашего театра. И мы ими по праву гордимся».

Пять документальных рассказов о «чёрной были» с фотопортретами товарищей-ликвидаторов разместили также на сайте и в соцсетях Большого. Подписчики со всего мира читают, комментируют. Топ слов – «Спасибо!», «Здоровья!», «Вдохновения!».  

Кобзон, Леонтьев, Пугачёва, Борткевич, «примадонна белорусской оперетты» Гайда – у всех на слуху артисты, которые первыми выступили в Чернобыле. Звёзды ехали просто поддержать людей, которые героически боролись с радиацией. Служение музам, как и Отечеству, не терпит суеты.

Он уходил в армию после партии в «Лебедином озере». Это декорации к новой версии балета – надеется сыграть. Хотя имена актёров миманса не указывают в театральных программках, Цыкалов всегда готов прийти на помощь и Принцу, и князю Игорю.       

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Эхо Чернобыля» – под сводами, на сайте и во всех соцсетях Большого театра. Спецпроект к 35-летию трагедии соединил реальные истории ликвидаторов, которые сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жаночы Чарнобыльскі шлях, 3 гады калёніі строгага рэжыму за падпал «Табакеркі». Найважнейшае за 26 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by