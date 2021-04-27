В Большом театре подготовили спецпроект «Эхо Чернобыля» к 35-летию трагедии

Источник материала: ОНТ

«Эхо Чернобыля» – под сводами, на сайте и во всех соцсетях Большого театра. Спецпроект к 35-летию трагедии соединил реальные истории ликвидаторов, которые сегодня продолжают «служить музам». Сюжеты из жизни достойны либретто и сцены. Возможно, когда-нибудь увидим балет или оперу.





Чёрно-белый снимок рядового Цыкалова. Теперь он страж в спектаклях «Князь Игорь» и «Сівая легенда». В 86-м году артисту Большого театра было 23. По боевой тревоге, не ведая зачем, марш-бросок в район Брагина – в самую «тридцатку» (зону отчуждения).

Сергей Цыкалов, артист миманса Большого театра Беларуси: «По дороге мы узнали от связистов, что произошёл взрыв на реакторе, атомный взрыв. Никакого героизма не было. Просто мы выполняли свой долг: охрана объектов, патрулирование, если там, скажем, попадутся мародёры, то мы их задерживали».

На груди Цыкалова сияет знак «За отличие в службе». Вручили в Хойниках 35 лет назад. Обычно на этом стенде – заметки о тех, кто всегда на виду – дирижёрах, режиссёрах, солистах оперы и балета. Сегодня – неожиданные факты из биографии скромных коллег.

Татьяна Александрова, начальник службы маркетинговых коммуникаций Большого театра Беларуси: «Сотрудники нашей службы записали их воспоминания. Они очень личные. И не все были готовы поделиться ими. Слишком тяжела боль тех дней. Это музыканты, это инженеры, это охрана, это художники. Это одни из лучших представителей нашего театра. И мы ими по праву гордимся».

Пять документальных рассказов о «чёрной были» с фотопортретами товарищей-ликвидаторов разместили также на сайте и в соцсетях Большого. Подписчики со всего мира читают, комментируют. Топ слов – «Спасибо!», «Здоровья!», «Вдохновения!».

Кобзон, Леонтьев, Пугачёва, Борткевич, «примадонна белорусской оперетты» Гайда – у всех на слуху артисты, которые первыми выступили в Чернобыле. Звёзды ехали просто поддержать людей, которые героически боролись с радиацией. Служение музам, как и Отечеству, не терпит суеты.

Он уходил в армию после партии в «Лебедином озере». Это декорации к новой версии балета – надеется сыграть. Хотя имена актёров миманса не указывают в театральных программках, Цыкалов всегда готов прийти на помощь и Принцу, и князю Игорю.

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