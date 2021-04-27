ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно о смертельной опасности семечек

27.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смертельной опасности семечек

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о смертельной опасности жареных семечек, пишет РИА «Новости».

Жареные семена подсолнуха – источник канцерогенов, лучше есть их сырыми. Кроме того, врач подчеркнула, что семечки очень калорийны.

А еще миф о том, что от семечек возникает аппендицит, она развеяла. Но регулярное употребление продукта у людей с гастритом и язвой провоцирует обострение этих заболеваний.

Врач посоветовала семена подсолнуха есть в малом количестве и сырыми – около 30 г в день. Они богаты витаминами группы B, Е и А, клетчаткой и магнием, который очень полезен для нервной системы и сердца.

Фото: Pixabay.com


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о смертельной опасности жареных семечек, пишет РИА «Новости». Жареные семена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жаночы Чарнобыльскі шлях, 3 гады калёніі строгага рэжыму за падпал «Табакеркі». Найважнейшае за 26 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by