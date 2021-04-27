Стало известно о смертельной опасности семечек

Источник материала: ОНТ

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о смертельной опасности жареных семечек, пишет РИА «Новости».

Жареные семена подсолнуха – источник канцерогенов, лучше есть их сырыми. Кроме того, врач подчеркнула, что семечки очень калорийны.

А еще миф о том, что от семечек возникает аппендицит, она развеяла. Но регулярное употребление продукта у людей с гастритом и язвой провоцирует обострение этих заболеваний.

Врач посоветовала семена подсолнуха есть в малом количестве и сырыми – около 30 г в день. Они богаты витаминами группы B, Е и А, клетчаткой и магнием, который очень полезен для нервной системы и сердца.

Фото: Pixabay.com





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