Омолаживающая маска? Только посмотрите, с каким удовольствием пес окунает голову в грязь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором пес окунает морду в грязь, опубликовал ridus.ru .

В ролике собака несколько раз окунает голову в ямку с грязью. Видно, что она делает это с восторгом, как будто на расслабляющих спа-процедурах. Интересно, понравится ли хозяину такое развлечение пса?

Комментаторов собака развеселила, но ее владельцу они посочувствовали: «Бедные родители. Как потом отмывать такую детку?», «Вот же свинтус!», «Сочувствую хозяевам, долго мыть будут», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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