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Омолаживающая маска? Только посмотрите, с каким удовольствием пес окунает голову в грязь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором пес окунает морду в грязь, опубликовал
В ролике собака несколько раз окунает голову в ямку с грязью. Видно, что она делает это с восторгом, как будто на расслабляющих спа-процедурах. Интересно, понравится ли хозяину такое развлечение пса?
Комментаторов собака развеселила, но ее владельцу они посочувствовали: «Бедные родители. Как потом отмывать такую детку?», «Вот же свинтус!», «Сочувствую хозяевам, долго мыть будут», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором пес окунает морду в грязь, опубликовал ridus.ru. В ролике собака несколько раз окунает голову в ямку с грязью. Видно, что она делает это с восторгом, как...
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