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Омолаживающая маска? Только посмотрите, с каким удовольствием пес окунает голову в грязь! (ВИДЕО)

27.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Омолаживающая маска? Только посмотрите, с каким удовольствием пес окунает голову в грязь! (ВИДЕО)

Видео, в котором пес окунает морду в грязь, опубликовал ridus.ru.

В ролике собака несколько раз окунает голову в ямку с грязью. Видно, что она делает это с восторгом, как будто на расслабляющих спа-процедурах. Интересно, понравится ли хозяину такое развлечение пса? 

Комментаторов собака развеселила, но ее владельцу они посочувствовали: «Бедные родители. Как потом отмывать такую детку?», «Вот же свинтус!», «Сочувствую хозяевам, долго мыть будут», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором пес окунает морду в грязь, опубликовал ridus.ru. В ролике собака несколько раз окунает голову в ямку с грязью. Видно, что она делает это с восторгом, как...
 
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