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Лукашенко в Брагине: Мы должны сделать всё, чтобы возродить эти земли

27.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко в Брагине: Мы должны сделать всё, чтобы возродить эти земли

Мы должны сделать всё, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь. Эти слова Президента, подкрепленные действиями, стали лейтмотивом нынешней рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область. Глава государства неизменно этот день проводит в регионах, которые пострадали от аварии на Чернобыльской станции. Общается с полешуками и держит на контроле поручения по возвращению к жизни этих земель. 


Беларусь за три с половиной десятилетия потратила колоссальные средства на возрождение этого региона. Общая стоимость государственных чернобыльских программ – $19,2 миллиарда. Вот и сегодня Александр Лукашенко посетил Брагин, принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС и посадил клён как символ новой жизни.

Пожалуй, о белорусских городах нужно судить, как в футболе: не по уровню самых крупных, а по развитию тех, кто пониже – не по качеству, а по количеству населения. К теме игры номер 1, кстати, Александр Лукашенко также обратится, но пока – о Брагине в целом. Небольшой городок – показательная гордость страны: аккуратный, чистый, как говорится, хозяйский. Но нет предела совершенству. 

Ещё обсудят газификацию и электрификацию небольших населенных пунктов, где пока этого ещё нет, и Александр Лукашенко честно скажет: мол, мужики, давайте признаем, что задействовать на полную мощь советские деревни вряд ли получится, все хотят в агрогородок, райцентр и выше. Так что нужно менять психологию и работать. Строить дома, растить детей и сажать деревья.

На этой Аллее высажено 35 клёнов, символизирующих 35 лет со дня трагедии в Чернобыле. Здесь же – памятный знак. Но символично, что сегодня о жизни в Брагине Глава государства говорит с теми, кто проблем и не видел, ведь родился уже в такой красивой Беларуси. Но вот что объединяет взрослых и детей, так это футбол. 

Затем состоялась небольшая пешая прогулка по Брагину к памятнику Василию Игнатенко – уроженцу Брагинского района, ликвидатору, герою Украины. Впрочем, героизм этих людей был безграничным во всех смыслах. И сегодня во время митинга-реквиема Александр Лукашенко говорил много о том, как сложно было после Чернобыля и как много сделано. За долгие годы, может, и говорили об этом не раз. Но всё же те, кто помоложе, должны помнить.

А затем Александр Лукашенко рассказал о личном отношении к тому, что случилось в 86-м и чего стоило сделать всё на юго-востоке Беларуси. Сказал даже не столько как Президент, сколько просто по-человечески. Ведь в своё время по-человечески просто (хотя, может, и с умыслом) на эти земли советовали махнуть рукой. 

И, пожалуй, главный показатель, что эти слова Главы государства находят отклик – тот факт, что отпустили люди Александра Лукашенко не сразу. Все, кто хотел поблагодарить или высказать мнение, – без проблем. Миллионы людей ведь благодарны за этот постчернобыльский подвиг. Может, просто говорили об этом не так часто и не так громко. 

И интересная деталь – на флажке этого большого разговора люди поблагодарили не только Президента, но и местные власти. Значит, они того заслуживают, раз их усилия замечены жителями Чернобыльских районов. Впрочем, Александр Лукашенко подчеркнул ещё раз: герои, в первую очередь, – как раз те, кто живёт здесь и вносит свой вклад в этот общий подвиг своей страны. И вот это и есть – патриотизм.

Фото: БЕЛТА

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Мы должны сделать всё, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь. Эти слова Президента, подкрепленные действиями, стали лейтмотивом нынешней...
 
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