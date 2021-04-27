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Краффин – новый вид пасхальной выпечки! Что это такое и как его готовить? Спойлер – он восхитителен!

27.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Краффин – новый вид пасхальной выпечки! Что это такое и как его готовить? Спойлер – он восхитителен!

Для разнообразия к Пасхе предлагаем приготовить не обычный кулич, а краффин. Это изумительный, нежнейший по вкусу и эффектный по внешнему виду пирог. Рассказываем, что это за десерт и как его готовить.

Краффин – новый вид выпечки, гибрид маффина и круассана, набирает бешеную популярность. В кулинарном мире его изобретение иногда сравнивают с эффектом бомбы. Готовится десерт из дрожжевого слоеного теста.

Будьте уверены, к внешнему виду краффина не останется равнодушным никто из ваших близких. И тем более, без сомнений, к его вкусу и текстуре – нежный, влажный мякиш просто тает во рту.

Итак, как готовить краффин: смешайте 1 ст. молока, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки и 30 г свежих дрожжей. Поставьте смесь в теплое место на полчаса. Масса должна увеличиться в объеме и покрыться пузырьками.

В отдельной емкости смешайте взбитые с сахаром (1 ст.) и солью (1 ч. л.) яйца (6 шт.), 150 г растопленного сливочного масла, 200 г сыра маскарпоне, 1 пакетик ванилина, 4 ст. л. сока апельсина, 1 ст. л. апельсиновой цедры. 

Влейте молочно-дрожжевую смесь в тесто и добавьте постепенно 7 ст. просеянной муки. Замесите тесто и дайте ему постоять 2 часа.

Затем разделите тесто на 3 – 4 части, каждую – тонко раскатайте и щедро смажьте мягким сливочным маслом, сверху посыпьте сухофруктами (200 г – изюм, курага, сушеная клюква) и сверните тесто в рулет. Затем разрежьте рулет по всей длине не до конца и сверните так, чтобы разрез смотрел наружу и все слои были видны. Кончик загните внутрь и переложите в смазанную маслом форму.  


Фото: http://coocook.me/ Оставьте тесто на 30-40 мин. в форме, а затем поставьте в разогретую до 170 – 180 градусов духовку и выпекайте до румяной корочки и золотистого цвета, примерно 40 мин.

Готовность проверьте шпажкой. Когда пирог остынет, обильно посыпьте его сахарной пудрой.

Фото: passerovka.ru

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Для разнообразия к Пасхе предлагаем приготовить не обычный кулич, а краффин. Это изумительный, нежнейший по вкусу и эффектный по внешнему виду пирог. Рассказываем,...
 
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