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Белорусские хоккеисты начали юниорский ЧМ с поражения от шведов

27.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею начала выступление на ЧМ (U-18) в США с поражения от команды Швеции — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).


Фото: hockey.by

Единственную шайбу в составе белорусов при счете 0:2 провел Данила Климович, забросивший в большинстве.

Беларусь: Жигалов (Чайка); Кузьмин — Сазанович, Клавдиев — Шило (К) — Климович; Парфенюк (А) — Сущинский, Михалев — Игнатенко — Яваш; Стасенко — Гаврилов, Сотишвили — Морозов — Лошко; Николаеня — Аношко — Сидоров; Рогач (А), Голубов.

Швеция: Линдбом (У. Хавелид); Олссон — Шохольм, Шоберг — Эльяс — Кангас; М. Хавелид — Эдвинссон, Люселль — Довер-Нильссон (К) — Робертссон (А); Форсмарк — Асплунд, Розен — Хаса — Перссон; Моберг (А) — Сундин — Стремгрен; Саломонссон, Холмли.

В ночь со вторника на среду белорусы сыграют со швейцарцами. Также в нашей группе есть сборные Латвии и Канады. В плей-офф выйдут все команды, кроме занявшей последнее место в квинтете.

 
 
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею начала выступление на ЧМ (U-18) в США с поражения от команды Швеции - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).
 
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