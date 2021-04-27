Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РосСМИ: Беларуси и России нужно «привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы» Визит в Москву в интерпретации российских СМИ

Российские СМИ ожидаемо не обошли своим вниманием встречу Лукашенко и Путина. Проследим, какие акценты в материалах расставили и к чему попытались привлечь внимание.Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.Освещая очередную встречу Лукашенко и Путина, российские СМИ демонстративно отошли от тезисной конструкции быстрой и глубокой интеграции. Как государственные, так и негосударственные медиа концентрируют внимание аудитории на иных вопросах:- общее внешнеполитическое позиционирование (государственные СМИ трансформируют тезис в общее противостояние с «условным Западом»);- поступательность и неизбежность движения в направлении интеграции;- общность интересов двух народов.Причём в последнем тезисе неуступчивость Лукашенко подаётся как фактор, не способный коренным образом изменить процесс. Демонстрируется, что интеграция и так процесс неизбежный, и если не срабатывают дорожные карты, то имеет место секторальное и локальное сближение.Подчёркивается необходимость и актуальность встреч президентов для решения «текущих вопросов». Тем самым искусственно занижается восприятие границ самостоятельности Беларуси – ведь даже ради «текучки» Лукашенко должен встретиться с Путиным.Таким образом, в интерпретации российских СМИ тематика и результаты встречи перекликаются с посланием Путина – без заявлений о новых политических конструкциях, но в рамках «неизбежных» процессов.