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РосСМИ: Беларуси и России нужно «привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы»

27.04.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские СМИ ожидаемо не обошли своим вниманием встречу Лукашенко и Путина. Проследим, какие акценты в материалах расставили и к чему попытались привлечь внимание.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Освещая очередную встречу Лукашенко и Путина, российские СМИ демонстративно отошли от тезисной конструкции быстрой и глубокой интеграции. Как государственные, так и негосударственные медиа концентрируют внимание аудитории на иных вопросах:

- общее внешнеполитическое позиционирование (государственные СМИ трансформируют тезис в общее противостояние с «условным Западом»);

- поступательность и неизбежность движения в направлении интеграции;

- общность интересов двух народов.

Причём в последнем тезисе неуступчивость Лукашенко подаётся как фактор, не способный коренным образом изменить процесс. Демонстрируется, что интеграция и так процесс неизбежный, и если не срабатывают дорожные карты, то имеет место секторальное и локальное сближение.

Подчёркивается необходимость и актуальность встреч президентов для решения «текущих вопросов». Тем самым искусственно занижается восприятие границ самостоятельности Беларуси – ведь даже ради «текучки» Лукашенко должен встретиться с Путиным.

Таким образом, в интерпретации российских СМИ тематика и результаты встречи перекликаются с посланием Путина – без заявлений о новых политических конструкциях, но в рамках «неизбежных» процессов.
 
 
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