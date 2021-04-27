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Попытка «переворота» в Беларуси: набег пикапов
Источник материала: UDF
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Минувшие выходные подкинули новых «деталей». Важнейшими из которых стало обнародование «бюджета» всей затеи в USD 11 млн и вторжение 150 пикапов с пулеметами с территории Литвы как способ ликвидации А. Лукашенко. Посмотрим внимательно, что не так с этой историей.
Вводные. Имеем USD 11 млн (из которых USD 1 млн был зарезервирован для снайпера, чья пуля должна сразить А. Лукашенко) и 150 пикапов с пулеметами. С их помощью необходимо вторгнуться в Беларусь с территории Литвы и организовать штурм одной из госрезиденций в Минске с целью убийства А. Лукашенко и его приближенных. Вся операция спланирована спецслужбами США с ведома высшего политического руководства этой страны. То есть ее разрабатывали профессионалы высокого уровня.
Бухгалтерия не бьется. Небронированный новый пикап с крупнокалиберным пулеметом стоят не менее USD 50 тыс. за штуку. Итого USD 7,5 млн только на технику и вооружение. Плюс топливо и боекомплект.
Далее, сам пикап не ездит и не стреляет. Значит, нужны люди, экипаж: водитель, пулеметчик и еще 2-3 стрелка на каждую машину. Итого не менее 600 человек.
Сложность операции требует соответствующего подбора исполнителей: это должны быть профессионалы высокого уровня. Которые стоят не дешево. А кадровых военных не направишь, потому как такие действия преступны с точки зрения и международного права и внутреннего законодательства самих США. Кроме того, риск потерь высок. А это значит, что привлеченным исполнителям надо платить и за их профессионализм, и за риск, и за факт преступности самого действия. В идеале, после участия в подобной операции они должны уйти из бизнеса и не «отсвечивать». То есть вознаграждение должно обеспечивать комфортную жизнь исполнителя в течение следующих лет 30. В этих условиях USD 5 млн – нижняя граница вознаграждения. Каждому участнику.
Итого бюджет операции не может быть менее USD 3 млрд.
Есть ли шанс? Итак, вторжение началось. 150 пикапов с профессиональными головорезами сломили героическое сопротивление одного из пунктов пропуска на беларуско-литовской границе и на полных парах мчится в сторону Минска, чтобы задать жару одному «крепкому орешку» (по определению американской и польской разведок согласно «радиоперехвату» беларуской разведки).
В общем, есть прямая связь между скоростью перемещения и качеством дороги. Так что колонну пикапов, блуждающую по проселкам, можно в качестве варианта не рассматривать. Только молниеносный рывок по трассе от границы до Минска. По дороге будет ряд крупных мостов, и минимум одна развязка. Уничтожение которых способно остановить набег. На отдельных участках трасса идет через лесные массивы, которые ограничивают возможности по рассредоточению техники. И упрощают ее уничтожение с воздуха.
Очевидно, что с момента начала атаки будут предприняты меры по ее отражению. В воздух будут подняты дежурные пары Су-25 в Лиде, МиГ-20/Су-30СМ в Барановичах и вертолетов Ми в Мачулищах. Которых в принципе может быть достаточно для разгрома колонны пикапов. Или как минимум их остановки за счет уничтожения сооружения транспортной инфраструктуры на маршрутах следования.
Но предположим, что все бомбы, ракеты и снаряды полетели мимо. И злобная орда американских наймитов приближается к Минску. Кто же их тут встретит? Есть ли силы для отпора? Кое-что есть:
• Минский гарнизон милиции – не менее 9 тыс. человек, худо-бедно, но умеющих стрелять.
• 120-я мехбригада может выделить не менее двух батальонных тактических групп, в каждой 1-3 танковые роты и 2-3 мотострелковые с артиллерией, всего не менее 2 тыс. человек и под сотню единиц бронетехники с пушечным вооружением.
• В пределах минской кольцевой автодороги есть и другие военные части, плюс клерки Минобороны, плюс курсанты и преподаватели Военной академии и военных факультетов ВУЗов. Т.е. еще порядка 5 тыс. вооруженных людей.
• Не забываем про КГБ, СБП и ОАЦ. А это еще 2-3 тыс.
Понятно, что в значительной мере эти люди являются офисными работниками. Но они имеют навыки обращения с оружием и их много. Гораздо больше, чем вторгнувшихся (19 тыс. против условно 600-750, пускай даже 1000).
И это только то, что можно собрать в Минске. А есть еще борисовский и жодинский гарнизоны, бригада спецназа в Марьиной Горке. Дополнительно не менее 5 тыс. человек, которые могут прибыть в Минск к подходу к столице колонны пикапов.
При этом надо помнить, что задача вторгнувшихся – не ввязываться в уличные бои с противником, который превосходит их по численности раз в 25-30, а ликвидировать Лукашенко. Которого еще надо найти в одной из нескольких резиденций. Да и кто сказал, что он останется в Минске?
В общем, затея со вторжением 150 пикапов из Литвы реалистичных шансов на успех не имеет. Зато напоминает байки коммунистической пропаганды про сотни покушений на Фиделя Кастро, организованных американцами, в ходе которых ни один волос из бороды команданте не упал. Какое везение, однако…
Но не только кубинские сказки приходят на память.
Мы это уже видели. В западной Африке есть страна Чад. Названная в честь одноименного озера.
Последние лет 40 страна воюет. В основном это гражданские войны. Но была в его истории и война с Ливией. Друг А. Лукашенко покойный М. Каддафи отправил в Чад механизированные соединения с танками и прочей бронетехникой, чтобы под шумок очередной гражданской войны аннексировать часть территории соседней страны. Французы в ответ передали тогдашнему чадскому правительству несколько сотен пикапов «Тойота». С установленными на них крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетами. Воспользовавшись условиями рельефа местности, чадские войска в 1986-1987 годах позорно, наголову разгромили ливийцев. «Нагнув» бесноватого Каддафи так, что после это он уже «не разогнулся» и в военных авантюр не затевал. История стала известна как «Война «Тойот»».
С тех пор в Чаде так и воюют: на пикапах. А гражданские войны там заключаются, по сути, в битве за столицу Нджамену: противники правящего режима с территории соседних стран вторгались на этих самых вооруженных пикапах на чадскую территорию и стремительно продвигались в направлении столицы. Ну а дальше как повезет. До недавнего времени не везло.
Но в апреле 2021 года кое-что поменялось. С 1990 года Чадом правил Идрис Деби, провозгласивший себя маршалом. И щеголявший на официальных мероприятиях в маршальском мундире. И тут интересная параллель с Беларусью: А. Лукашенко придумал себе мундир главнокомандующего с погонами, весьма похожими на погоны советских маршалов.
Далее, товарищ маршал И. Деби 11 апреля «выиграл» очередные президентские выборы с результатом более 79% голосов. Почему-то нашлись недовольные этим фактом, которые с территории соседней Ливии и при иностранной поддержке начали вторжение на чадскую территорию. Традиционно на пикапах. «Крепкий орешек» Деби выступил на встречу врагу и пал в бою от снайперской пули. По крайней мере, такова официальная версия.
В общем, создаётся впечатление, что в Минске кое-кто решил особенно не заморачиваться и просто косплеить (разыграть) чадские события. Правда, там это реальная и поучительная во многих аспектах история. А тут мы имеем дурно пахнущий балаган.
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Но только кубинские сказки приходят на память
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