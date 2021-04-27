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Почему инстинкты матери выше позиции члена партии
Источник материала: UDF
Александр Улитенок
Первая более-менее широкая и правдивая информация появилась в большой советской прессе лишь года через три. Но, увы, еще спустя пару лет интерес к проблеме угас. Вместе с умершей идеей реформирования системы.
В черные дни радиационного беспамятства — несколько выдержек из моих материалов, опубликованных в ту ЧАЭС-пятилетку…
21.07.89
И.М.Рыжанков из славгородского совхоза «Лесная» рассказал, что как ответственному за радиоконтроль ему выдали два дозиметра: ДП-5 и ДРГ. Так один показывает 0,14 миллирентгена, а второй — 0,22. Какому верить? Потом в Минске я узнал: производство индивидуальных дозиметров тормозилось Минздравом и МВД, чтобы «не нагнетать страсти».
Из этой же оперы и такая сцена: выходец из Беларуси мельбурнский бизнесмен Ф.Раппопорт приобрел для земляков 20 ультрозвуковых сканеров с фантастической скидкой, но Минздрав СССР не позволил их выкупить даже по символической цене.
Раппопорт прокомментировал: мировой рекорд по бюрократизму и безнаказанности…
И чему удивляться, если глава Всесоюзного комитета по радиационной защите академик Л.Ильин заявил: нечего паниковать, «раздувать духовный Чернобыль», мол, надо исходить из расчета дозовых воздействий на человека за всю его жизнь.
22.07.89
В чериковских Чудянах и Малиновке , где зафиксировано 140 (!) кюри на квадратный километр люди живут и сегодня. По сути, три года они — участники невиданного по жестокости эксперимента на выживаемость, сверхпрочность человеческого организма. Но если участники таких вот продолжительных и суровых, например, недавних полярных экспедиций получали по итогу ордена, то могилевские колхозники — ордера. В новый поселок, который кощунственно назвали Первомайским и возвели всего в нескольких километрах от… Чудян!
В соседнем Краснопольском районе поставили 60 магазинов там, где сейчас никто не хочет жить, плюс возвели комплекс по откорму КРС на территории, где 49 кюри на кв.километр, в Гомельской области построили 30 новых деревень на землях с плотностью загрязнения от 5 до 26 кюри…
24.07.89
В могилевский колхоз «Маяк коммунизма» из Краснополья переехала доярка. Всем сразу понравилась. А когда ставили на партучет, выяснилось: молодой коммунистке в учетную карточку влепили выговор: «За политическую незрелость, проявленное малодушие в период радиоактивной загрязненности»… Кого позорили — мать пяти малолетних детей! Мол, сделала неправильный выбор: позиция члена партии уступила инстинктам матери…
23.07.89
В Заполянье старухи попросили замерить фон. Вышло почти 0,9 миллирентгена в час — превышение нормы более чем в сорок раз. Чувствую першение в горле, глаза будто запорошило… А они живут тут годами… В соседней Куликовке Марья Лаврентьевна Ковганова вспомнила «совет» военного: «Чем есть твои яблоки, тетка, лучше сад спилить, заасфальтировать и соорудить в нем загон для детишек»… Это и цинизмом не назовешь — семилетняя дочка Марии уже трижды лежала в больнице — щитовидка, зрение резко упало…
9.08.90
Хлеб люди спасают… А кто убережет людей? В «зоне особого внимания» не хватает самого необходимого: Госснаб СССР в этом году не выделил механизаторам ни одного из 40 000 специальных фильтров для очистки воздуха
13.08.90
Заграница начала массово брать на лето детишек из зоны. Ну а как «сработала» в беде наша — советская «дружба народов»?
В Могилевской области сорваны практически все договора на поставку овощей и фруктов — ни килограмма черешни и клубники. Почему? Проще и откровеннее всех оказались одесситы:
— Чернобыль Чернобылем, а виноград дадим только в обмен на шифер…
— Помилуйте, нам же поселки для переселенцев строить!
— Это ваши заботы…
16.08.90
Житель зоны должен получать 250 граммов витаминов в сутки, но в Чериковском районе выходит 20, максимум — 50 граммов…
Или такое откровение:
— Как солдатской вдове мне раз в месяц килограмм колбасы по три рубля дают. Не мелочь: поди проживи на полсотни пенсии и чернобыльскую тридцатку… Раньше подворьем спасались, а нынче и то не велят кушать, и это. Ни картошки своей, ни ягодины, ни помидора отведать — почти за всем идти в лавку… А цены сплошь кооперативные. Потому в конце месяца всегда в долг беру…
25.08.90
По Костюковичам ползет черный слух: семья переселенцев из Клеевичей купила дом вдали от зоны, на последние деньги отремонтировала его, но заселиться не успели — сгорел. Говорят, дело рук местных: не хотят жить рядом с «чернобыльцами» — боятся заразиться…
14.10.90
— Сашеньку своего я как раз в 86-м родила, и все время тут, в быховском Барколабово живем, в зоне… Сегодня у него астма, артрит ног, щитовидка второй степени, по всему телу — воспаленные лимфоузлы…
— … Знаете, что мне сказала дочурка Олеся? Мама, как хорошо, что Чернобыль взорвался — нам хоть сгущенку стали давать!
В одной из крупных деревень района в соответствии с решением республиканского правительства должны быть сданы в эксплуатацию и заселены 107 квартир и домов усадебного типа. Но уже близится осень, а строители освоили только 12 процентов капитальных сложений от годовой программы.
Заехали в детский сад самой большой деревни района — Веприна. Здесь тоже радиационный фон велик.
— С мая за жизнь и работу в особо опасных условиях нам всем определили двойные оклады, — рассказывает заведующая Т. Страйбулова. — Только не в радость эти деньги, лучше бы на них побыстрее построили жилье на чистой земле. В садике из 47 детишек сегодня остались лишь 15…
— Тяжело сельчанам расставаться с родными домами?
— Недавно фельдшер наша, Никифоренко Татьяна Дмитриевна, письмо прислала из Вилейского района: все на новом месте вроде бы ладно, но у мужа ноги отнимаются от переживаний. Нет рядом соседей — Петрока с Маланьей, всех нас… 70-летняя Авгинья Цыкунова так заявила: поеду куда — обязательно накопаю мешка два земли и привезу на новое место. У нас все, кто уезжают, в узелках с собою землицу увозят…
28.12.90
— …Да куда ехать?! «Купцы» из чистых хозяйств отбирают здесь в Ветке только крепких работников: муж механизатор, жена доярка — годится! А если ты болен или пенсионер — извини! Будто на базаре лошадей выбирают… Знаете, как дразнят в чистых деревнях детей наших переселенцев? «Светлячки»! Мол, они «светятся» от радиации, а значит надо сторониться…
19.04.91
Спустя пять лет в 30-километровую зону самовольно вернулись по разным данным около 2 000 человек: надоело жить подселенцами у чужих людей. В селе Куповатом некоторые успели отловить одичавших коров. Живут самоселы без прописки, фондов и лимитов на них не выделяют: полная свобода — никаких органов управления, власти… Но в случае чего скорая из Чернобыля приезжает: провели и поставили один телефон… Кто живет за 30-километровой отметкой получают «гробовые», а внутри зоны — ни копейки: такой парадокс…
26.04.91
Председатель Могилевского облисполкома Н. Гринев рассказал, что переселение идет очень туго: даже с территории, где плотность загрязнения свыше 40 кюри, спустя пять лет после аварии остается около тысячи семей — подрядчики Минска и Витебщины не хотят строить жилье для сельчан из эпицентра беды — условия невыгодны…
Буквально все возмущаются качеством дезактивации: оно низкое не только из-за технической оснащенности воинских подразделений, но и элементарной халтуры. Дошло до того, что командира напрямую просил подписать наряд-липу: кощунство, по другому не скажешь. Отказались, тогда часть солдат вообще сняли. Оставшиеся работают так: «Наше дело — гравий завезти, остальное за вами»! Кому — старухам лопаты в руки дать?!
18.03.91
Академик Ильин из Москвы и руководство МАГАТЭ убаюкивают зону и руководство республики сказками, что не так страшен Чернобыль, как его расписывают бойкие журналисты… А ведь помнится, ученые уже завораживали нас заверениями о безопасности отечественных АЭС — мол, их вполне можно ставить даже на Красной площади… Так хороши, так безопасны! А ну как поверили бы им и поставили? О-очень интересный вариант!
P.S.
26.04.21
О проблематике зоны в три последние десятилетия — непростительно мало… А чаще всего если пишут и показывают, то сухо и осторожно, либо вообще так оптимистично-бодренько, что даже партийная советская периодика 1990-х кажется сегодня сплошь оппозиционной…
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Чернобыль совпал с началом перестройки. И то, и другое нам оказалось не по зубам...
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