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Почему инстинкты матери выше позиции члена партии

27.04.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему инстинкты матери выше позиции члена партии
Александр Улитенок
Чернобыль совпал с началом перестройки. И то, и другое нам оказалось не по зубам. Символично: два этих грандиозных события сразу же начали пожирать друг друга. Например, катастрофу оставили без гласности. Это как в тех условиях?! Взрыв в свою очередь посеял панику, а дальнейшим равнодушием партии и правительств к проблеме и нежеланием решать ее подорвал веру миллионов граждан СССР и Беларуси в перемены к лучшему.

Первая более-менее широкая и правдивая информация появилась в большой советской прессе лишь года через три. Но, увы, еще спустя пару лет интерес к проблеме угас. Вместе с умершей идеей реформирования системы.

В черные дни радиационного беспамятства — несколько выдержек из моих материалов, опубликованных в ту ЧАЭС-пятилетку…

21.07.89

И.М.Рыжанков из славгородского совхоза «Лесная» рассказал, что как ответственному за радиоконтроль ему выдали два дозиметра: ДП-5 и ДРГ. Так один показывает 0,14 миллирентгена, а второй — 0,22. Какому верить? Потом в Минске я узнал: производство индивидуальных дозиметров тормозилось Минздравом и МВД, чтобы «не нагнетать страсти».

Из этой же оперы и такая сцена: выходец из Беларуси мельбурнский бизнесмен Ф.Раппопорт приобрел для земляков 20 ультрозвуковых сканеров с фантастической скидкой, но Минздрав СССР не позволил их выкупить даже по символической цене.

Раппопорт прокомментировал: мировой рекорд по бюрократизму и безнаказанности…

И чему удивляться, если глава Всесоюзного комитета по радиационной защите академик Л.Ильин заявил: нечего паниковать, «раздувать духовный Чернобыль», мол, надо исходить из расчета дозовых воздействий на человека за всю его жизнь.

22.07.89

В чериковских Чудянах и Малиновке , где зафиксировано 140 (!) кюри на квадратный километр люди живут и сегодня. По сути, три года они — участники невиданного по жестокости эксперимента на выживаемость, сверхпрочность человеческого организма. Но если участники таких вот продолжительных и суровых, например, недавних полярных экспедиций получали по итогу ордена, то могилевские колхозники — ордера. В новый поселок, который кощунственно назвали Первомайским и возвели всего в нескольких километрах от… Чудян!

В соседнем Краснопольском районе поставили 60 магазинов там, где сейчас никто не хочет жить, плюс возвели комплекс по откорму КРС на территории, где 49 кюри на кв.километр, в Гомельской области построили 30 новых деревень на землях с плотностью загрязнения от 5 до 26 кюри…

24.07.89

В могилевский колхоз «Маяк коммунизма» из Краснополья переехала доярка. Всем сразу понравилась. А когда ставили на партучет, выяснилось: молодой коммунистке в учетную карточку влепили выговор: «За политическую незрелость, проявленное малодушие в период радиоактивной загрязненности»… Кого позорили — мать пяти малолетних детей! Мол, сделала неправильный выбор: позиция члена партии уступила инстинктам матери…

23.07.89

В Заполянье старухи попросили замерить фон. Вышло почти 0,9 миллирентгена в час — превышение нормы более чем в сорок раз. Чувствую першение в горле, глаза будто запорошило… А они живут тут годами… В соседней Куликовке Марья Лаврентьевна Ковганова вспомнила «совет» военного: «Чем есть твои яблоки, тетка, лучше сад спилить, заасфальтировать и соорудить в нем загон для детишек»… Это и цинизмом не назовешь — семилетняя дочка Марии уже трижды лежала в больнице — щитовидка, зрение резко упало…

9.08.90

Хлеб люди спасают… А кто убережет людей? В «зоне особого внимания» не хватает самого необходимого: Госснаб СССР в этом году не выделил механизаторам ни одного из 40 000 специальных фильтров для очистки воздуха

13.08.90

Заграница начала массово брать на лето детишек из зоны. Ну а как «сработала» в беде наша — советская «дружба народов»?

В Могилевской области сорваны практически все договора на поставку овощей и фруктов — ни килограмма черешни и клубники. Почему? Проще и откровеннее всех оказались одесситы:

— Чернобыль Чернобылем, а виноград дадим только в обмен на шифер…

— Помилуйте, нам же поселки для переселенцев строить!

— Это ваши заботы…

16.08.90

Житель зоны должен получать 250 граммов витаминов в сутки, но в Чериковском районе выходит 20, максимум — 50 граммов…

Или такое откровение:

— Как солдатской вдове мне раз в месяц килограмм колбасы по три рубля дают. Не мелочь: поди проживи на полсотни пенсии и чернобыльскую тридцатку… Раньше подворьем спасались, а нынче и то не велят кушать, и это. Ни картошки своей, ни ягодины, ни помидора отведать — почти за всем идти в лавку… А цены сплошь кооперативные. Потому в конце месяца всегда в долг беру…

25.08.90

По Костюковичам ползет черный слух: семья переселенцев из Клеевичей купила дом вдали от зоны, на последние деньги отремонтировала его, но заселиться не успели — сгорел. Говорят, дело рук местных: не хотят жить рядом с «чернобыльцами» — боятся заразиться…

14.10.90

— Сашеньку своего я как раз в 86-м родила, и все время тут, в быховском Барколабово живем, в зоне… Сегодня у него астма, артрит ног, щитовидка второй степени, по всему телу — воспаленные лимфоузлы…

— … Знаете, что мне сказала дочурка Олеся? Мама, как хорошо, что Чернобыль взорвался — нам хоть сгущенку стали давать!

В одной из крупных деревень района в соответствии с решением республиканского правительства должны быть сданы в эксплуатацию и заселены 107 квартир и домов усадебного типа. Но уже близится осень, а строители освоили только 12 процентов капитальных сложений от годовой программы.

Заехали в детский сад самой большой деревни района — Веприна. Здесь тоже радиационный фон велик.

— С мая за жизнь и работу в особо опасных условиях нам всем определили двойные оклады, — рассказывает заведующая Т. Страйбулова. — Только не в радость эти деньги, лучше бы на них побыстрее построили жилье на чистой земле. В садике из 47 детишек сегодня остались лишь 15…

— Тяжело сельчанам расставаться с родными домами?

— Недавно фельдшер наша, Никифоренко Татьяна Дмитриевна, письмо прислала из Вилейского района: все на новом месте вроде бы ладно, но у мужа ноги отнимаются от переживаний. Нет рядом соседей — Петрока с Маланьей, всех нас… 70-летняя Авгинья Цыкунова так заявила: поеду куда — обязательно накопаю мешка два земли и привезу на новое место. У нас все, кто уезжают, в узелках с собою землицу увозят…

28.12.90

— …Да куда ехать?! «Купцы» из чистых хозяйств отбирают здесь в Ветке только крепких работников: муж механизатор, жена доярка — годится! А если ты болен или пенсионер — извини! Будто на базаре лошадей выбирают… Знаете, как дразнят в чистых деревнях детей наших переселенцев? «Светлячки»! Мол, они «светятся» от радиации, а значит надо сторониться…

19.04.91

Спустя пять лет в 30-километровую зону самовольно вернулись по разным данным около 2 000 человек: надоело жить подселенцами у чужих людей. В селе Куповатом некоторые успели отловить одичавших коров. Живут самоселы без прописки, фондов и лимитов на них не выделяют: полная свобода — никаких органов управления, власти… Но в случае чего скорая из Чернобыля приезжает: провели и поставили один телефон… Кто живет за 30-километровой отметкой получают «гробовые», а внутри зоны — ни копейки: такой парадокс…

26.04.91

Председатель Могилевского облисполкома Н. Гринев рассказал, что переселение идет очень туго: даже с территории, где плотность загрязнения свыше 40 кюри, спустя пять лет после аварии остается около тысячи семей — подрядчики Минска и Витебщины не хотят строить жилье для сельчан из эпицентра беды — условия невыгодны…

Буквально все возмущаются качеством дезактивации: оно низкое не только из-за технической оснащенности воинских подразделений, но и элементарной халтуры. Дошло до того, что командира напрямую просил подписать наряд-липу: кощунство, по другому не скажешь. Отказались, тогда часть солдат вообще сняли. Оставшиеся работают так: «Наше дело — гравий завезти, остальное за вами»! Кому — старухам лопаты в руки дать?!

18.03.91

Академик Ильин из Москвы и руководство МАГАТЭ убаюкивают зону и руководство республики сказками, что не так страшен Чернобыль, как его расписывают бойкие журналисты… А ведь помнится, ученые уже завораживали нас заверениями о безопасности отечественных АЭС — мол, их вполне можно ставить даже на Красной площади… Так хороши, так безопасны! А ну как поверили бы им и поставили? О-очень интересный вариант!

P.S.

26.04.21

О проблематике зоны в три последние десятилетия — непростительно мало… А чаще всего если пишут и показывают, то сухо и осторожно, либо вообще так оптимистично-бодренько, что даже партийная советская периодика 1990-х кажется сегодня сплошь оппозиционной…
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Чернобыль совпал с началом перестройки. И то, и другое нам оказалось не по зубам...
 
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