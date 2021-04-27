Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Турции предсказали сближение с Россией после заявления Байдена Тот назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

В отношениях России и Турции может произойти сближение на фоне заявления президента США Джо Байдена, в котором тот назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Это предсказал председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в беседе с ТАСС.«После его [Байдена] заявления отношения Турции и России однозначно сблизятся. Заявление Байдена — это наступление против Турции, против Азии, против России и Китая», — заявил политик.По его словам, подобные слова президента США в очередной раз подтвердили его желание свергнуть администрацию действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В дальнейшем же Вашингтон может также принять новые меры, направленные против России и Китая, считает Перинчек.Ранее председатель турецкой «Родины» призвал изгнать военнослужащих США с авиабазы Инджирлик, которую они в настоящее время используют наравне с турецкими военными.Байден официально признал геноцид армян в Османской империи 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.