Источник материала: UDF



Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша обвинила Россию в желании возродить империю «Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в желании возродить империю, передает РИА Новости.«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи», — заявил Блащак в интервью Polskie Radio.Он заверил, что Польша внимательно следит за происходящим на восточных границах, модернизирует свою армию и наращивает численность войск.15 апреля Варшава объявила о высылке трех российских дипломатов за нарушение условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти поддержали последние санкции США против России. Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши.