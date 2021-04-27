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Польша обвинила Россию в желании возродить империю

27.04.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Польша обвинила Россию в желании возродить империю
Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в желании возродить империю, передает РИА Новости.

«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи», — заявил Блащак в интервью Polskie Radio.

Он заверил, что Польша внимательно следит за происходящим на восточных границах, модернизирует свою армию и наращивает численность войск.

15 апреля Варшава объявила о высылке трех российских дипломатов за нарушение условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти поддержали последние санкции США против России. Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши.
 
 
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«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи»
 
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