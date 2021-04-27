ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша решила срочно созвать саммит из-за России

27.04.2021 06:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Польша решила срочно созвать саммит из-за России
Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta / Reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы — объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра информации правительства.

Как отмечается, мероприятие должно пройти в онлайн-формате 26 апреля. Связано оно с «российским вопросом» и солидарностью с Чехией из-за ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой
Центр информации правительства Польши


Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву 2014 года


Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия «обменялись» высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств.

Взрыв произошел 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва до сих пор оставалась неизвестной; по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих. Кроме того, 3 декабря того же года во Врбетице произошел второй взрыв на складе, где тоже хранилось более десяти тонн взрывчатых веществ.

Однако в 2021 году представители чешских спецслужб заявили, что на месте взрыва во Врбетице в октябре 2014 года якобы находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. В заявлении спецслужбы говорится, что два россиянина посетили склад, который был продан с аукциона иностранным покупателям, за день до взрыва и заложили там взрывчатку. Полиция Чехии объявила Петрова и Боширова в розыск.

Венгрия ранее не высылала российских дипломатов


Из четырех стран Вишеградской группы только Венгрия после заявлений со стороны Чехии не высылала сотрудников диппредставительства России.

Польша еще 15 апреля объявила о высылке трех российских дипломатов со своей территории. Сообщалось, что основанием стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. В ответ Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства. Варшава же «оставила за собой право на адекватную реакцию» на такие действия.

Словакия в качестве солидарности с Чехией заявила о высылке российских дипломатов 22 апреля. Им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Тогда Москва пообещала ответить на действия словацких властей.

Вишеградская группа образована в 1991 году


Изначально в объединение входило три страны — Польша, Венгрия и Чехословакия, а потому его называли Вишеградской тройкой, или Вишеградским треугольником. Группа была создана 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вишеград, тогда же стороны подписали декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры. Все страны стали членами Евросоюза 1 мая 2004 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы — объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай поддержал Россию из-за санкций США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by