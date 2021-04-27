Источник материала: UDF



Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta / Reuters

Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой

Центр информации правительства Польши

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву 2014 года

Венгрия ранее не высылала российских дипломатов

Вишеградская группа образована в 1991 году

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша решила срочно созвать саммит из-за России Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы — объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы — объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра информации правительства.Как отмечается, мероприятие должно пройти в онлайн-формате 26 апреля. Связано оно с «российским вопросом» и солидарностью с Чехией из-за ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия «обменялись» высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств.Взрыв произошел 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва до сих пор оставалась неизвестной; по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих. Кроме того, 3 декабря того же года во Врбетице произошел второй взрыв на складе, где тоже хранилось более десяти тонн взрывчатых веществ.Однако в 2021 году представители чешских спецслужб заявили, что на месте взрыва во Врбетице в октябре 2014 года якобы находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. В заявлении спецслужбы говорится, что два россиянина посетили склад, который был продан с аукциона иностранным покупателям, за день до взрыва и заложили там взрывчатку. Полиция Чехии объявила Петрова и Боширова в розыск.Из четырех стран Вишеградской группы только Венгрия после заявлений со стороны Чехии не высылала сотрудников диппредставительства России.Польша еще 15 апреля объявила о высылке трех российских дипломатов со своей территории. Сообщалось, что основанием стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. В ответ Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства. Варшава же «оставила за собой право на адекватную реакцию» на такие действия.Словакия в качестве солидарности с Чехией заявила о высылке российских дипломатов 22 апреля. Им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Тогда Москва пообещала ответить на действия словацких властей.Изначально в объединение входило три страны — Польша, Венгрия и Чехословакия, а потому его называли Вишеградской тройкой, или Вишеградским треугольником. Группа была создана 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вишеград, тогда же стороны подписали декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры. Все страны стали членами Евросоюза 1 мая 2004 года.