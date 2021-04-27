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Китай поддержал Россию из-за санкций США

27.04.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Китай поддержал Россию из-за санкций США
Ван Вэньбинь. Фото: Thomas Peter / Reutes
Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, передает ТАСС.

«Мы решительно против применения односторонних санкций, — указал дипломат. — Однобокие санкции — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест».

По его словам, «в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку». В то же время Пекин надеется, что Вашингтон и Москва смогут начать конструктивный диалог и устранить разногласия на принципах взаимного уважения, указал Ван.

Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.
 
 
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Пекин поддержит Москву на фоне ужесточения антироссийских санкций Запада.
 
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