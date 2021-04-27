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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Петербуржцы подрались за место в библиотеке В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались из-за места в читальном зале Российской национальной библиотеки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны региона.Отмечается, что в корпусе на площади Островского один из посетителей отказался уступить место другому, потому что там лежала его сумка. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.Прибывший на место наряд вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержал зачинщика, а после передал в полицию. Другой участник конфликта обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.Ранее житель Москвы попытался посетить маленькую дочь в больнице, подрался с врачом и сам был госпитализирован. Отец девочки получил закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибленные раны головы, он госпитализирован в НИИ Склифосовского. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.