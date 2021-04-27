Источник материала: UDF



Фото: Mark Lennihan / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вложения Apple в экономику США превысят годовой бюджет России Apple планирует инвестировать более 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет.

Apple планирует инвестировать более 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет, говорится накомпании. Для сравнения, это превышает годовой бюджет России на 2020 год в 19,5 триллиона российских рублей (или 275 миллиардов долларов).Такие вложения позволят компании создать в стране дополнительно 20 тысяч новых рабочих мест. Например, часть денег Apple потратит на развитие 5G-технологий, закупку компонентов у американских поставщиков, а также на инвестиции в дата-центры.Также корпорация направит миллиард долларов на проекты в Северной Каролине, где построит новый кампус и инженерный хаб. Инвестиции позволят создать не менее трех тысяч новых рабочих мест в таких сферах, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия.В Apple отмечают, что за последние три года ее инвестиции в США превысили цель в 350 миллиардов долларов, поставленную в 2018 году.Ранее журнал Fortune опубликовал ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний мира, Apple уже 14 раз подряд возглавила его. Ни одна российская компания в рейтинг не попала.