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Вложения Apple в экономику США превысят годовой бюджет России

27.04.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вложения Apple в экономику США превысят годовой бюджет России
Фото: Mark Lennihan / Reuters
Apple планирует инвестировать более 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет, говорится на сайте компании. Для сравнения, это превышает годовой бюджет России на 2020 год в 19,5 триллиона российских рублей (или 275 миллиардов долларов).

Такие вложения позволят компании создать в стране дополнительно 20 тысяч новых рабочих мест. Например, часть денег Apple потратит на развитие 5G-технологий, закупку компонентов у американских поставщиков, а также на инвестиции в дата-центры.

Также корпорация направит миллиард долларов на проекты в Северной Каролине, где построит новый кампус и инженерный хаб. Инвестиции позволят создать не менее трех тысяч новых рабочих мест в таких сферах, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия.

В Apple отмечают, что за последние три года ее инвестиции в США превысили цель в 350 миллиардов долларов, поставленную в 2018 году.

Ранее журнал Fortune опубликовал ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний мира, Apple уже 14 раз подряд возглавила его. Ни одна российская компания в рейтинг не попала.
 
 
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Apple планирует инвестировать более 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет.
 
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