Что пишут о новом фильме Гая Ричи, который только вышел и тут же стал лидером столичного проката

Источник материала: Tut.by

В прошедший четверг в прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» , который моментально стал лидером минского проката. Это неудивительно, минчане всегда любили экшен-боевики. Но каким получился фильм? Что о нем пишут критики и обычные зрители? Стоит ли идти, если еще не выбирались в кино? Собрали отзывы в этом материале.





О чем кино

Хладнокровный и загадочный Эйч — сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, переживающей нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. И лишь Эйч сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Почему смотрим

«Гнев человеческий» — экшен-триллер от режиссера «Джентльменов» Гая Ричи. Внимание к фильму привлекает еще и то, что в главной роли снялся Джейсон Стейтем — известный по ролям «громил» в фильмах Ричи (вспомните «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», «Перевозчик»). Да, это все довольно старые фильмы, и последние лет 15 дуэт Стейтем — Ричи не работал вместе, поэтому это тоже своего рода событие.

Что пишут критики: «Очень прямолинейный, олдскульный триллер о мести»

Павел Пугачев для «КиноПоиска» пишет , что этот фильм — попытка для режиссера сделать сравнительно серьезное кино из запчастей жанрового.

— Все удалось: экзамен по владению кинематографической формой сдан на отлично, пережитков старомодного пацанского кино 1990-х на экране не обнаруживается (ну, почти), нелепых претензий на поп-философскую глубину — тоже. Четкий фильм, который бьет прямо и опрокидывает на землю.

Владислав Шуравин из Film.ru в свою очередь говорит , что, когда Гай Ричи хочет снять пацанское кино (почти всегда), он его снимает.

— Причем в этот раз не какой-то там дерзкий ироничный фильм о жизни криминалов, вышедших на пенсию, а такое, знаете, рафинированное стэйтемовское кино, где все говорят хриплыми сдавленными голосами, где любая крутая фраза превращается в пафосную цитату для мема с волком, а главный герой запрещает самому себе умирать, пока не отомстит.





Кинокритик GQ Кирилл Горячок отмечает , что в новом фильме Ричи достигает пика выразительности в экшен-сценах: перестрелки и драки поставлены филигранно и удерживают напряжение на всех этапах.

— Каждый шаг Стэйтема, каждая пуля, каждая реплика здесь приобретают масштаб и пафос сродни греческой трагедии. «Гнев человеческий» — впечатляющий боевик — жесткий, маскулинный и без намека на сантименты.

Станислав Зельвенский из «Афиши.Daily» фильм не ругает, но и не то чтобы сильно хвалит. Автор пишет , что это очень прямолинейный, олдскульный триллер о мести.

— Ричи слегка перемудрил со структурой, и ему не очень удалось сбалансировать разные части фильма: две или даже три истории живут почти параллельной жизнью. <…> Концовка кажется смазанной, а отдельные фрагменты словно вставлены из другого фильма.

Что пишут зрители: «Смотрится легко и непринужденно — это и было нужно»

Отзывы на AFISHA.TUT.BY на странице фильма разнятся. Кто-то пишет, что ему трудно сейчас найти интересный боевик — поэтому фильм понравился. Другие говорят, что фильм «проходной».

— Если бы это был не фильм Гая Ричи, может, поставила бы выше оценку, а так ожидания были чуть завышены. В результате фильм не понравился — боевик с предсказуемым сюжетом.

Один из пользователей сайта «Отзовик» отмечает , что как боевик фильм прелестный: стреляют, умирают и вновь стреляют.

— Конечно, вдумчиво соединять все в одну полноценную историю вовсе и не обязательно, так как продукт шит белыми нитками, хоть и на белом фоне. Смотрится легко и непринужденно, что и было мне на этот раз нужно.





Лента понравилась и другим любителям массового кино, которым не очень по душе кино авторское. Наверное, в этом и есть главный вывод. Если вам нравятся боевики, скорее, фильм стоит посмотреть, а если ждете чего-то большего, он с меньшей вероятностью придется вам по душе. В подтверждение этого — отзыв одного из пользователей «КиноПоиска».

— Ну что, кровожадные мои, дождались? Наконец-то! Среди всей этой слюнявой шелухи, всех этих вялых, полудохлых «Земель кочевников» и местечковых «Чикагских семерок» появился жесткий, словно шанкр, «Гнев человеческий». К концу сеанса меня накрыло — сердце колотилось с такой скоростью, что безумные барабанщики треш-метал-групп стыдливо заскулили бы от зависти.

«Гнев человеческий» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет