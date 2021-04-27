Обзор скидок за покупки по премиальным карточкам Visa в Беларуси. Сколько и где можно сэкономить

Источник материала: Tut.by

Какой платежной системы ваша банковская карточка? Visa? Mastercard? БЕЛКАРТ? Может быть Union Pay или МИР? Знаете ли вы, что практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки? Особенно если речь идет о премиальных карточках уровня Gold и выше. Сегодня мы расскажем, где лучше всего совершать покупки тем, у кого есть карточка Visa.



Фото с сайта appsad.ru

По данным Национального банка, в начале года из всех карт, выпущенных в обращение, «пластик» международной платежной системы Visa занимал 36 процентов. В нашем обзоре мы решили собрать всю информацию по скидкам на покупки, которые доступны по карточкам Visa, сгруппировав данные по категориям карточек и товаров (услуг). Для формирования базы данных по скидкам, мы использовали официальные источники информации — сайт международных платежных систем Visa .

Напомним, что вы можете выбрать платежную карточку онлайн с помощью специального сервиса по подбору карт от Финансы TUT.BY.

Скидки по премиальным карточкам платежной системы Visa

Рекомендуем предварительно уточнить подробные условия получения скидок за покупки по карточкам Visa, позвонив в магазины по указанным ниже телефонам. Информация актуальна на 27.04.2021 года.

Кликните по названию интересующей вас категории, чтобы увидеть информацию.

Категория карточки: Visa Gold

Авто Budget (приложение для проката авто — бронирование ) - 10% (промокод: U024600 — VISA GOLD)

Домашние животные Доктор Вет +375 17 323−76−22 5%

Здоровье и красота Аптеки ADEL +375 44 503−29−60 2,5% от торговой наценки Баунти Тай-Спа +375 44 793−93−93 +375 29 793−93−93 10% Фристайл +375 17 287−97−00 +375 17 287−97−24) 7% A La Lounge (студия красоты) +375 29 303−66−55 +375 17 303−05−55 10%

Косметика и парфюмерия КРАВТ +375 17 310−61−44 9%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары НА’СВЯЗИ +375 29 303−03−03 2% XISTORE.BY +375 29 679−21−21 3%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 10% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе; 10% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары NEXT +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET United Colors of Benetton +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Gant +375 29 616−20−41 10% Patrizia Pepe +375 29 606−06−91 10% Marcelino +375 44−583−48−36 10% 5th Avenue +375 29 181−03−68 10% Екатерина +375 44 494−20−01 5% Vandini +375 29 642−66−62 5% Hunkemoller +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET MARK FORMELLE +375 17 302−10−21 5% Shoes Concept +375 44 796−08−60 10% Stuart Weitzman +375 29 675 58 77 10% Left&Right +375 29 906−64−94 10% Pollini +375 29 666−17−42 10% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 10% Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 10% Multisport +375 33 617−53−58 10%

Онлайн-гипермаркеты Е-доставка +375 44 537−08−09 +375 29 537−08−09 +375 25 537−08−09 1% (при онлайн-оплате) 21vek.by +375 17−302−10−21 до 10%

Развлечения и отдых Silver Screen (сеть кинотеатров) +375 29 333−00−55 5% KVITKI BY +375 17 293−03−74 1%

Рестораны, кафе, бары CINNABON +375 44 722−37−87 5% на основное меню

Спорт Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания) +375 29 167−77−00 10%

Товары для будущих мам и детей Mothercare +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Marcelino Kids +375 29 118−53−76 +375 44 564−28−60 10%

Цветочные магазины VETKA-KVETKA +375 29 644−03−03 7% Jungle +375 29 647−33−33 5% ЛАТИРУС Лавка +375 44 718−14−74 5% Стоун Роуз +375 44 548−44−44 5%

Ювелирные изделия Золотая мечта +375 29 166−22−44 7% Царское золото +375 29 166−22−77 7%

Категория карточки: Visa Platinum

Авто Budget (прокат авто — бронирование ) - 10% (промокод: U024400 — VISA PLATINUM)

Домашние животные Доктор Вет +375 17 323−76−22 5%

Здоровье и красота Аптеки ADEL +375 44 503−29−60 2,5% от торговой наценки Баунти Тай-Спа +375 44 793−93−93 +375 29 793−93−93 15% Фристайл +375 17 287−97−00 +375 17 287−97−24) 10% A La Lounge (студия красоты) +375 29 303−66−55 +375 17 303−05−55 15%

Косметика и парфюмерия КРАВТ +375 17 310−61−44 15%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары НА’СВЯЗИ +375 29 303−03−03 5% XISTORE.BY +375 29 679−21−21 4%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 15% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе; 15% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары NEXT +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET United Colors of Benetton +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Gant +375 29 616−20−41 10% Patrizia Pepe +375 29 606−06−91 10% Marcelino +375 44−583−48−36 10% 5th Avenue +375 29 181−03−68 10% Екатерина +375 44 494−20−01 5% Vandini +375 29 642−66−62 5% Hunkemoller +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET MARK FORMELLE +375 17 302−10−21 5% Shoes Concept +375 44 796−08−60 10% Stuart Weitzman +375 29 675 58 77 10% Left&Right +375 29 906−64−94 10% Pollini +375 29 666−17−42 10% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 15% Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 15%

Онлайн-гипермаркеты Е-доставка +375 44 537−08−09 +375 29 537−08−09 +375 25 537−08−09 1% (при онлайн-оплате) 21vek.by +375 17−302−10−21 до 10%

Развлечения и отдых Silver Screen (сеть кинотеатро) +375 29 333−00−55 10% KVITKI BY +375 17 293−03−74 1%

Рестораны, кафе, бары CINNABON +375 44 722−37−87 7% BERGAMO +375 29 334−45−56 10%

Спорт Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания) +375 29 167−77−00 15%

Товары для будущих мам и детей Mothercare +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Marcelino Kids +375 29 118−53−76 +375 44 564−28−60 10%

Цветочные магазины VETKA-KVETKA +375 29 644−03−03 10% Jungle +375 29 647−33−33 7% ЛАТИРУС Лавка +375 44 718−14−74 7% Стоун Роуз +375 44 548−44−44 7%

Ювелирные изделия Золотая мечта +375 29 166−22−44 10% Царское золото +375 29 166−22−77 10%

Категория карточки: Visa Signature

Авто Budget (прокат авто — бронирование ) - 10% (промокод: U022200 — VISA SIGNATURE)

Домашние животные Доктор Вет +375 17 323−76−22 10%

Здоровье и красота Аптеки ADEL +375 44 503−29−60 2,5% от торговой наценки Баунти Тай-Спа +375 44 793−93−93 +375 29 793−93−93 15% Фристайл +375 17 287−97−00 +375 17 287−97−24) 10% A La Lounge (студия красоты) +375 29 303−66−55 +375 17 303−05−55 15%

Косметика и парфюмерия КРАВТ +375 17 310−61−44 15%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуарыа НА’СВЯЗИ +375 29 303−03−03 7% XISTORE.BY +375 29 679−21−21 4%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 15% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе; 15% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары NEXT +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET United Colors of Benetton +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Gant +375 29 616−20−41 10% Patrizia Pepe +375 29 606−06−91 10% Marcelino +375 44−583−48−36 10% 5th Avenue +375 29 181−03−68 10% Екатерина +375 44 494−20−01 5% Vandini +375 29 642−66−62 5% Hunkemoller +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET MARK FORMELLE +375 17 302−10−21 5% Shoes Concept +375 44 796−08−60 10% Stuart Weitzman +375 29 675 58 77 10% Left&Right +375 29 906−64−94 10% Pollini +375 29 666−17−42 10% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 15% Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 15%

Онлайн-гипермаркеты Е-доставка +375 44 537−08−09 +375 29 537−08−09 +375 25 537−08−09 1% (при онлайн-оплате) 21vek.by +375 17−302−10−21 до 10%

Развлечения и отдых Silver Screen (сеть кинотеатров) +375 29 333−00−55 10% KVITKI BY +375 17 293−03−74 1%

Рестораны, кафе, бары CINNABON +375 44 722−37−87 7% BERGAMO +375 29 334−45−56 10%

Спорт Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания) +375 29 167−77−00 15%

Товары для будущих мам и детей Mothercare +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Marcelino Kids +375 29 118−53−76 +375 44 564−28−60 10%

Цветочные магазины VETKA-KVETKA +375 29 644−03−03 10% Jungle +375 29 647−33−33 7% ЛАТИРУС Лавка +375 44 718−14−74 10% Стоун Роуз +375 44 548−44−44 7%

Ювелирные изделия Золотая мечта +375 29 166−22−44 10% Царское золото +375 29 166−22−77 10%

Категория карточки: Visa Infinite

Авто Budget (прокат авто — бронирование ) - 10% (промокод: U022100 — VISA INFINITE)

Домашние животные Доктор Вет +375 17 323−76−22 10%

Здоровье и красота Аптеки ADEL +375 44 503−29−60 2,5% от торговой наценки Баунти Тай-Спа +375 44 793−93−93 +375 29 793−93−93 20% Фристайл +375 17 287−97−00 +375 17 287−97−24) 15% A La Lounge (студия красоты) +375 29 303−66−55 +375 17 303−05−55 20%

Косметика и парфюмерия КРАВТ +375 17 310−61−44 20%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары НА’СВЯЗИ +375 29 303−03−03 10% XISTORE.BY +375 29 679−21−21 5%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 30% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе; 30% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары NEXT +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET United Colors of Benetton +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Gant +375 29 616−20−41 15% Patrizia Pepe +375 29 606−06−91 15% Marcelino +375 44−583−48−36 15% 5th Avenue +375 29 181−03−68 15% Екатерина +375 44 494−20−01 7% Vandini +375 29 642−66−62 7% Hunkemoller +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET MARK FORMELLE +375 17 302−10−21 5% Shoes Concept +375 44 796−08−60 15% Stuart Weitzman +375 29 675 58 77 15% Left&Right +375 29 906−64−94 15% Pollini +375 29 666−17−42 15% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 15% Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 15%

Онлайн-гипермаркеты Е-доставка +375 44 537−08−09 +375 29 537−08−09 +375 25 537−08−09 1% (при онлайн-оплате) 21vek.by +375 17−302−10−21 до 10%

Развлечения и отдых Silver Screen (сеть кинотеатров) +375 29 333−00−55 15% KVITKI BY +375 17 293−03−74 1%

Рестораны, кафе, бары CINNABON +375 44 722−37−87 7% BERGAMO +375 29 334−45−56 10%

Спорт Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания) +375 29 167−77−00 15%

Товары для будущих мам и детей Mothercare +375 17 237−00−00 5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET Marcelino Kids +375 29 118−53−76 +375 44 564−28−60 15%

Цветочные магазины VETKA-KVETKA +375 29 644−03−03 15% Jungle +375 29 647−33−33 10% ЛАТИРУС Лавка +375 44 718−14−74 15% Стоун Роуз +375 44 548−44−44 10%

Ювелирные изделия Золотая мечта +375 29 166−22−44 10% Царское золото +375 29 166−22−77 10%

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С наилучшими пожеланиями, команда Финансы TUT.BY