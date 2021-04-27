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Обзор скидок за покупки по премиальным карточкам Visa в Беларуси. Сколько и где можно сэкономить

27.04.2021 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какой платежной системы ваша банковская карточка? Visa? Mastercard? БЕЛКАРТ? Может быть Union Pay или МИР? Знаете ли вы, что практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки? Особенно если речь идет о премиальных карточках уровня Gold и выше. Сегодня мы расскажем, где лучше всего совершать покупки тем, у кого есть карточка Visa.


Фото с сайта appsad.ru

По данным Национального банка, в начале года из всех карт, выпущенных в обращение, «пластик» международной платежной системы Visa занимал 36 процентов. В нашем обзоре мы решили собрать всю информацию по скидкам на покупки, которые доступны по карточкам Visa, сгруппировав данные по категориям карточек и товаров (услуг). Для формирования базы данных по скидкам, мы использовали официальные источники информации — сайт международных платежных систем Visa.

Напомним, что вы можете выбрать платежную карточку онлайн с помощью специального сервиса по подбору карт от Финансы TUT.BY.

ВЫБРАТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ

ВЫБРАТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ

Скидки по премиальным карточкам платежной системы Visa

Рекомендуем предварительно уточнить подробные условия получения скидок за покупки по карточкам Visa, позвонив в магазины по указанным ниже телефонам. Информация актуальна на 27.04.2021 года.

Кликните по названию интересующей вас категории, чтобы увидеть информацию.

Категория карточки: Visa Gold

ВЫБРАТЬ Visa Gold

ВЫБРАТЬ Visa Gold

Авто

Budget (приложение для проката авто — бронирование)

-

10% (промокод: U024600 — VISA GOLD)

Домашние животные

Доктор Вет

+375 17 323−76−22

5%

Здоровье и красота

Аптеки ADEL

+375 44 503−29−60

2,5% от торговой наценки

Баунти Тай-Спа

+375 44 793−93−93

+375 29 793−93−93

10%

Фристайл

+375 17 287−97−00

+375 17 287−97−24)

7%

A La Lounge (студия красоты)

+375 29 303−66−55

+375 17 303−05−55

10%

Косметика и парфюмерия

КРАВТ

+375 17 310−61−44

9%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары

НА’СВЯЗИ

+375 29 303−03−03

2%

XISTORE.BY

+375 29 679−21−21

3%

Обучение

Streamline

+375 17 349−70−70

10% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;

10% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары

NEXT

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

United Colors of Benetton

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Gant

+375 29 616−20−41

10%

Patrizia Pepe

+375 29 606−06−91

10%

Marcelino

+375 44−583−48−36

10%

5th Avenue

+375 29 181−03−68

10%

Екатерина

+375 44 494−20−01

5%

Vandini

+375 29 642−66−62

5%

Hunkemoller

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

MARK FORMELLE

+375 17 302−10−21

5%

Shoes Concept

+375 44 796−08−60

10%

Stuart Weitzman

+375 29 675 58 77

10%

Left&Right

+375 29 906−64−94

10%

Pollini

+375 29 666−17−42

10%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

10%

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

10%

Multisport

+375 33 617−53−58

10%

Онлайн-гипермаркеты

Е-доставка

+375 44 537−08−09

+375 29 537−08−09

+375 25 537−08−09

1% (при онлайн-оплате)

21vek.by

+375 17−302−10−21

до 10%

Развлечения и отдых

Silver Screen (сеть кинотеатров)

+375 29 333−00−55

5%

KVITKI BY

+375 17 293−03−74

1%

Рестораны, кафе, бары

CINNABON

+375 44 722−37−87

5% на основное меню

Спорт

Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)

+375 29 167−77−00

10%

Товары для будущих мам и детей

Mothercare

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Marcelino Kids

+375 29 118−53−76

+375 44 564−28−60

10%

Цветочные магазины

VETKA-KVETKA

+375 29 644−03−03

7%

Jungle

+375 29 647−33−33

5%

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718−14−74

5%

Стоун Роуз

+375 44 548−44−44

5%

Ювелирные изделия

Золотая мечта

+375 29 166−22−44

7%

Царское золото

+375 29 166−22−77

7%

Категория карточки: Visa Platinum

ВЫБРАТЬ Visa Platinum

ВЫБРАТЬ Visa Platinum

Авто

Budget (прокат авто — бронирование)

-

10% (промокод: U024400 — VISA PLATINUM)

Домашние животные

Доктор Вет

+375 17 323−76−22

5%

Здоровье и красота

Аптеки ADEL

+375 44 503−29−60

2,5% от торговой наценки

Баунти Тай-Спа

+375 44 793−93−93

+375 29 793−93−93

15%

Фристайл

+375 17 287−97−00

+375 17 287−97−24)

10%

A La Lounge (студия красоты)

+375 29 303−66−55

+375 17 303−05−55

15%

Косметика и парфюмерия

КРАВТ

+375 17 310−61−44

15%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары

НА’СВЯЗИ

+375 29 303−03−03

5%

XISTORE.BY

+375 29 679−21−21

4%

Обучение

 

Streamline

+375 17 349−70−70

15% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;

15% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары

NEXT

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

United Colors of Benetton

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Gant

+375 29 616−20−41

10%

Patrizia Pepe

+375 29 606−06−91

10%

Marcelino

+375 44−583−48−36

10%

5th Avenue

+375 29 181−03−68

10%

Екатерина

+375 44 494−20−01

5%

Vandini

+375 29 642−66−62

5%

Hunkemoller

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

MARK FORMELLE

+375 17 302−10−21

5%

Shoes Concept

+375 44 796−08−60

10%

Stuart Weitzman

+375 29 675 58 77

10%

Left&Right

+375 29 906−64−94

10%

Pollini

+375 29 666−17−42

10%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

15%

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

15%

Онлайн-гипермаркеты

Е-доставка

+375 44 537−08−09

+375 29 537−08−09

+375 25 537−08−09

1% (при онлайн-оплате)

21vek.by

+375 17−302−10−21

до 10%

Развлечения и отдых

Silver Screen (сеть кинотеатро)

+375 29 333−00−55

10%

KVITKI BY

+375 17 293−03−74

1%

Рестораны, кафе, бары

CINNABON

+375 44 722−37−87

7%

BERGAMO

+375 29 334−45−56

10%

Спорт

Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)

+375 29 167−77−00

15%

Товары для будущих мам и детей

Mothercare

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Marcelino Kids

+375 29 118−53−76

+375 44 564−28−60

10%

Цветочные магазины

VETKA-KVETKA

+375 29 644−03−03

10%

Jungle

+375 29 647−33−33

7%

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718−14−74

7%

Стоун Роуз

+375 44 548−44−44

7%

Ювелирные изделия

Золотая мечта

+375 29 166−22−44

10%

Царское золото

+375 29 166−22−77

10%

Категория карточки: Visa Signature

ВЫБРАТЬ Visa Signature

ВЫБРАТЬ Visa Signature

Авто

Budget (прокат авто — бронирование)

-

10% (промокод: U022200 — VISA SIGNATURE)

Домашние животные

Доктор Вет

+375 17 323−76−22

10%

Здоровье и красота

Аптеки ADEL

+375 44 503−29−60

2,5% от торговой наценки

Баунти Тай-Спа

+375 44 793−93−93

+375 29 793−93−93

15%

Фристайл

+375 17 287−97−00

+375 17 287−97−24)

10%

A La Lounge (студия красоты)

+375 29 303−66−55

+375 17 303−05−55

15%

Косметика и парфюмерия

КРАВТ

+375 17 310−61−44

15%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуарыа

НА’СВЯЗИ

+375 29 303−03−03

7%

XISTORE.BY

+375 29 679−21−21

4%

Обучение

Streamline

+375 17 349−70−70

15% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;

15% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары

NEXT

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

United Colors of Benetton

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Gant

+375 29 616−20−41

10%

Patrizia Pepe

+375 29 606−06−91

10%

Marcelino

+375 44−583−48−36

10%

5th Avenue

+375 29 181−03−68

10%

Екатерина

+375 44 494−20−01

5%

Vandini

+375 29 642−66−62

5%

Hunkemoller

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

MARK FORMELLE

+375 17 302−10−21

5%

Shoes Concept

+375 44 796−08−60

10%

Stuart Weitzman

+375 29 675 58 77

10%

Left&Right

+375 29 906−64−94

10%

Pollini

+375 29 666−17−42

10%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

15%

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

15%

Онлайн-гипермаркеты

Е-доставка

+375 44 537−08−09

+375 29 537−08−09

+375 25 537−08−09

1% (при онлайн-оплате)

21vek.by

+375 17−302−10−21

до 10%

Развлечения и отдых

Silver Screen (сеть кинотеатров)

+375 29 333−00−55

10%

KVITKI BY

+375 17 293−03−74

1%

Рестораны, кафе, бары

CINNABON

+375 44 722−37−87

7%

BERGAMO

+375 29 334−45−56

10%

Спорт

Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)

+375 29 167−77−00

15%

Товары для будущих мам и детей

Mothercare

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Marcelino Kids

+375 29 118−53−76

+375 44 564−28−60

10%

Цветочные магазины

VETKA-KVETKA

+375 29 644−03−03

10%

Jungle

+375 29 647−33−33

7%

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718−14−74

10%

Стоун Роуз

+375 44 548−44−44

7%

Ювелирные изделия

Золотая мечта

+375 29 166−22−44

10%

Царское золото

+375 29 166−22−77

10%

Категория карточки: Visa Infinite

ВЫБРАТЬ Visa Infinite

ВЫБРАТЬ Visa Infinite

Авто

Budget (прокат авто — бронирование)

-

10% (промокод: U022100 — VISA INFINITE)

Домашние животные

Доктор Вет

+375 17 323−76−22

10%

Здоровье и красота

Аптеки ADEL

+375 44 503−29−60

2,5% от торговой наценки

Баунти Тай-Спа

+375 44 793−93−93

+375 29 793−93−93

20%

Фристайл

+375 17 287−97−00

+375 17 287−97−24)

15%

A La Lounge (студия красоты)

+375 29 303−66−55

+375 17 303−05−55

20%

Косметика и парфюмерия

КРАВТ

+375 17 310−61−44

20%

Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары

НА’СВЯЗИ

+375 29 303−03−03

10%

XISTORE.BY

+375 29 679−21−21

5%

Обучение

Streamline

+375 17 349−70−70

30% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;

30% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом

Одежда, белье, обувь и аксессуары

NEXT

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

United Colors of Benetton

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Gant

+375 29 616−20−41

15%

Patrizia Pepe

+375 29 606−06−91

15%

Marcelino

+375 44−583−48−36

15%

5th Avenue

+375 29 181−03−68

15%

Екатерина

+375 44 494−20−01

7%

Vandini

+375 29 642−66−62

7%

Hunkemoller

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

MARK FORMELLE

+375 17 302−10−21

5%

Shoes Concept

+375 44 796−08−60

15%

Stuart Weitzman

+375 29 675 58 77

15%

Left&Right

+375 29 906−64−94

15%

Pollini

+375 29 666−17−42

15%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

15%

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

15%

Онлайн-гипермаркеты

Е-доставка

+375 44 537−08−09

+375 29 537−08−09

+375 25 537−08−09

1% (при онлайн-оплате)

21vek.by

+375 17−302−10−21

до 10%

Развлечения и отдых

Silver Screen (сеть кинотеатров)

+375 29 333−00−55

15%

KVITKI BY

+375 17 293−03−74

1%

Рестораны, кафе, бары

CINNABON

+375 44 722−37−87

7%

BERGAMO

+375 29 334−45−56

10%

Спорт

Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)

+375 29 167−77−00

15%

Товары для будущих мам и детей

Mothercare

+375 17 237−00−00

5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET

Marcelino Kids

+375 29 118−53−76

+375 44 564−28−60

15%

Цветочные магазины

VETKA-KVETKA

+375 29 644−03−03

15%

Jungle

+375 29 647−33−33

10%

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718−14−74

15%

Стоун Роуз

+375 44 548−44−44

10%

Ювелирные изделия

Золотая мечта

+375 29 166−22−44

10%

Царское золото

+375 29 166−22−77

10%

ВЫБРАТЬ КАРТОЧКУ Visa

ВЫБРАТЬ КАРТОЧКУ Visa

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