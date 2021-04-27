Обзор скидок за покупки по премиальным карточкам Visa в Беларуси. Сколько и где можно сэкономить
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Источник материала:
Tut.by
Какой платежной системы ваша банковская карточка? Visa? Mastercard? БЕЛКАРТ? Может быть Union Pay или МИР? Знаете ли вы, что практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки? Особенно если речь идет о премиальных карточках уровня Gold и выше. Сегодня мы расскажем, где лучше всего совершать покупки тем, у кого есть карточка Visa. Фото с сайта appsad.ru
По данным Национального банка, в начале года из всех карт, выпущенных в обращение, «пластик» международной платежной системы Visa занимал 36 процентов. В нашем обзоре мы решили собрать всю информацию по скидкам на покупки, которые доступны по карточкам Visa, сгруппировав данные по категориям карточек и товаров (услуг). Для формирования базы данных по скидкам, мы использовали официальные источники информации — сайт международных платежных систем
. Visa
Напомним, что вы можете выбрать платежную карточку онлайн с помощью специального сервиса по подбору карт от Финансы TUT.BY.
Скидки по премиальным карточкам платежной системы Visa
Рекомендуем предварительно уточнить подробные условия получения скидок за покупки по карточкам Visa, позвонив в магазины по указанным ниже телефонам. Информация актуальна на 27.04.2021 года.
Кликните по названию интересующей вас категории, чтобы увидеть информацию.
Категория карточки: Visa Gold
Авто
Budget (приложение для проката авто — ) бронирование
-
10% (промокод: U024600 — VISA GOLD)
Домашние животные
Доктор Вет
+375 17 323−76−22
5%
Здоровье и красота
Аптеки ADEL
+375 44 503−29−60
2,5% от торговой наценки
Баунти Тай-Спа
+375 44 793−93−93
+375 29 793−93−93
10%
Фристайл
+375 17 287−97−00
+375 17 287−97−24)
7%
A La Lounge (студия красоты)
+375 29 303−66−55
+375 17 303−05−55
10%
Косметика и парфюмерия
КРАВТ
+375 17 310−61−44
9%
Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары
НА’СВЯЗИ
+375 29 303−03−03
2%
XISTORE.BY
+375 29 679−21−21
3%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
10% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;
10% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом
Одежда, белье, обувь и аксессуары
NEXT
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
United Colors of Benetton
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Gant
+375 29 616−20−41
10%
Patrizia Pepe
+375 29 606−06−91
10%
Marcelino
+375 44−583−48−36
10%
5th Avenue
+375 29 181−03−68
10%
Екатерина
+375 44 494−20−01
5%
Vandini
+375 29 642−66−62
5%
Hunkemoller
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
MARK FORMELLE
+375 17 302−10−21
5%
Shoes Concept
+375 44 796−08−60
10%
Stuart Weitzman
+375 29 675 58 77
10%
Left&Right
+375 29 906−64−94
10%
Pollini
+375 29 666−17−42
10%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
10%
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
10%
Multisport
+375 33 617−53−58
10%
Онлайн-гипермаркеты
Е-доставка
+375 44 537−08−09
+375 29 537−08−09
+375 25 537−08−09
1% (при онлайн-оплате)
21vek.by
+375 17−302−10−21
до 10%
Развлечения и отдых
Silver Screen (сеть кинотеатров)
+375 29 333−00−55
5%
KVITKI BY
+375 17 293−03−74
1%
Рестораны, кафе, бары
CINNABON
+375 44 722−37−87
5% на основное меню
Спорт
Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)
+375 29 167−77−00
10%
Товары для будущих мам и детей
Mothercare
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Marcelino Kids
+375 29 118−53−76
+375 44 564−28−60
10%
Цветочные магазины
VETKA-KVETKA
+375 29 644−03−03
7%
Jungle
+375 29 647−33−33
5%
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718−14−74
5%
Стоун Роуз
+375 44 548−44−44
5%
Ювелирные изделия
Золотая мечта
+375 29 166−22−44
7%
Царское золото
+375 29 166−22−77
7%
Категория карточки: Visa Platinum
Авто
Budget (прокат авто — ) бронирование
-
10% (промокод: U024400 — VISA PLATINUM)
Домашние животные
Доктор Вет
+375 17 323−76−22
5%
Здоровье и красота
Аптеки ADEL
+375 44 503−29−60
2,5% от торговой наценки
Баунти Тай-Спа
+375 44 793−93−93
+375 29 793−93−93
15%
Фристайл
+375 17 287−97−00
+375 17 287−97−24)
10%
A La Lounge (студия красоты)
+375 29 303−66−55
+375 17 303−05−55
15%
Косметика и парфюмерия
КРАВТ
+375 17 310−61−44
15%
Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары
НА’СВЯЗИ
+375 29 303−03−03
5%
XISTORE.BY
+375 29 679−21−21
4%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
15% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;
15% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом
Одежда, белье, обувь и аксессуары
NEXT
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
United Colors of Benetton
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Gant
+375 29 616−20−41
10%
Patrizia Pepe
+375 29 606−06−91
10%
Marcelino
+375 44−583−48−36
10%
5th Avenue
+375 29 181−03−68
10%
Екатерина
+375 44 494−20−01
5%
Vandini
+375 29 642−66−62
5%
Hunkemoller
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
MARK FORMELLE
+375 17 302−10−21
5%
Shoes Concept
+375 44 796−08−60
10%
Stuart Weitzman
+375 29 675 58 77
10%
Left&Right
+375 29 906−64−94
10%
Pollini
+375 29 666−17−42
10%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
15%
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
15%
Онлайн-гипермаркеты
Е-доставка
+375 44 537−08−09
+375 29 537−08−09
+375 25 537−08−09
1% (при онлайн-оплате)
21vek.by
+375 17−302−10−21
до 10%
Развлечения и отдых
Silver Screen (сеть кинотеатро)
+375 29 333−00−55
10%
KVITKI BY
+375 17 293−03−74
1%
Рестораны, кафе, бары
CINNABON
+375 44 722−37−87
7%
BERGAMO
+375 29 334−45−56
10%
Спорт
Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)
+375 29 167−77−00
15%
Товары для будущих мам и детей
Mothercare
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Marcelino Kids
+375 29 118−53−76
+375 44 564−28−60
10%
Цветочные магазины
VETKA-KVETKA
+375 29 644−03−03
10%
Jungle
+375 29 647−33−33
7%
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718−14−74
7%
Стоун Роуз
+375 44 548−44−44
7%
Ювелирные изделия
Золотая мечта
+375 29 166−22−44
10%
Царское золото
+375 29 166−22−77
10%
Категория карточки: Visa Signature
Авто
Budget (прокат авто — ) бронирование
-
10% (промокод: U022200 — VISA SIGNATURE)
Домашние животные
Доктор Вет
+375 17 323−76−22
10%
Здоровье и красота
Аптеки ADEL
+375 44 503−29−60
2,5% от торговой наценки
Баунти Тай-Спа
+375 44 793−93−93
+375 29 793−93−93
15%
Фристайл
+375 17 287−97−00
+375 17 287−97−24)
10%
A La Lounge (студия красоты)
+375 29 303−66−55
+375 17 303−05−55
15%
Косметика и парфюмерия
КРАВТ
+375 17 310−61−44
15%
Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуарыа
НА’СВЯЗИ
+375 29 303−03−03
7%
XISTORE.BY
+375 29 679−21−21
4%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
15% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;
15% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом
Одежда, белье, обувь и аксессуары
NEXT
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
United Colors of Benetton
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Gant
+375 29 616−20−41
10%
Patrizia Pepe
+375 29 606−06−91
10%
Marcelino
+375 44−583−48−36
10%
5th Avenue
+375 29 181−03−68
10%
Екатерина
+375 44 494−20−01
5%
Vandini
+375 29 642−66−62
5%
Hunkemoller
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
MARK FORMELLE
+375 17 302−10−21
5%
Shoes Concept
+375 44 796−08−60
10%
Stuart Weitzman
+375 29 675 58 77
10%
Left&Right
+375 29 906−64−94
10%
Pollini
+375 29 666−17−42
10%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
15%
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
15%
Онлайн-гипермаркеты
Е-доставка
+375 44 537−08−09
+375 29 537−08−09
+375 25 537−08−09
1% (при онлайн-оплате)
21vek.by
+375 17−302−10−21
до 10%
Развлечения и отдых
Silver Screen (сеть кинотеатров)
+375 29 333−00−55
10%
KVITKI BY
+375 17 293−03−74
1%
Рестораны, кафе, бары
CINNABON
+375 44 722−37−87
7%
BERGAMO
+375 29 334−45−56
10%
Спорт
Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)
+375 29 167−77−00
15%
Товары для будущих мам и детей
Mothercare
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Marcelino Kids
+375 29 118−53−76
+375 44 564−28−60
10%
Цветочные магазины
VETKA-KVETKA
+375 29 644−03−03
10%
Jungle
+375 29 647−33−33
7%
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718−14−74
10%
Стоун Роуз
+375 44 548−44−44
7%
Ювелирные изделия
Золотая мечта
+375 29 166−22−44
10%
Царское золото
+375 29 166−22−77
10% Категория карточки: Visa Infinite
Авто
Budget (прокат авто — ) бронирование
-
10% (промокод: U022100 — VISA INFINITE)
Домашние животные
Доктор Вет
+375 17 323−76−22
10%
Здоровье и красота
Аптеки ADEL
+375 44 503−29−60
2,5% от торговой наценки
Баунти Тай-Спа
+375 44 793−93−93
+375 29 793−93−93
20%
Фристайл
+375 17 287−97−00
+375 17 287−97−24)
15%
A La Lounge (студия красоты)
+375 29 303−66−55
+375 17 303−05−55
20%
Косметика и парфюмерия
КРАВТ
+375 17 310−61−44
20%
Мобильные телефоны, цифровая техника и аксессуары
НА’СВЯЗИ
+375 29 303−03−03
10%
XISTORE.BY
+375 29 679−21−21
5%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
30% от стоимости семестра при обучении в VIP-группе;
30% на консультацию по подбору обучения и отдыха за рубежом
Одежда, белье, обувь и аксессуары
NEXT
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
United Colors of Benetton
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Gant
+375 29 616−20−41
15%
Patrizia Pepe
+375 29 606−06−91
15%
Marcelino
+375 44−583−48−36
15%
5th Avenue
+375 29 181−03−68
15%
Екатерина
+375 44 494−20−01
7%
Vandini
+375 29 642−66−62
7%
Hunkemoller
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
MARK FORMELLE
+375 17 302−10−21
5%
Shoes Concept
+375 44 796−08−60
15%
Stuart Weitzman
+375 29 675 58 77
15%
Left&Right
+375 29 906−64−94
15%
Pollini
+375 29 666−17−42
15%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
15%
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
15%
Онлайн-гипермаркеты
Е-доставка
+375 44 537−08−09
+375 29 537−08−09
+375 25 537−08−09
1% (при онлайн-оплате)
21vek.by
+375 17−302−10−21
до 10%
Развлечения и отдых
Silver Screen (сеть кинотеатров)
+375 29 333−00−55
15%
KVITKI BY
+375 17 293−03−74
1%
Рестораны, кафе, бары
CINNABON
+375 44 722−37−87
7%
BERGAMO
+375 29 334−45−56
10%
Спорт
Fizcult (сеть супермаркетов спортивного питания)
+375 29 167−77−00
15%
Товары для будущих мам и детей
Mothercare
+375 17 237−00−00
5% бонусных баллов на бонусную карту BON SYREET
Marcelino Kids
+375 29 118−53−76
+375 44 564−28−60
15%
Цветочные магазины
VETKA-KVETKA
+375 29 644−03−03
15%
Jungle
+375 29 647−33−33
10%
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718−14−74
15%
Стоун Роуз
+375 44 548−44−44
10%
Ювелирные изделия
Золотая мечта
+375 29 166−22−44
10%
Царское золото
+375 29 166−22−77
10%
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С наилучшими пожеланиями, команда Финансы TUT.BY
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Знаете ли вы, что практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки? Особенно если речь...
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