Белорусы уступили шведам в первом матче на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси с поражения начала выступления на юниорском (U18) чемпионате мира по хоккею, который проходит в США.



Фото пресс-службы ФХРБ

В поединке со шведскими сверстниками белорусы на пять шайб в свои ворота смогли ответить лишь одним точным «выстрелом» – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). Гол у нашей команды на счету Климовича, который в большинстве сделал счет — 1:2.

В ночь на среду белорусская команда скрестит клюшки со швейцарцами.