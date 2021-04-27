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Белорусы уступили шведам в первом матче на юниорском ЧМ по хоккею

27.04.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сборная Беларуси с поражения начала выступления на юниорском (U18) чемпионате мира по хоккею, который проходит в США.

Белорусы уступили шведам в первом матче на юниорском ЧМ по хоккею
Фото пресс-службы ФХРБ

В поединке со шведскими сверстниками белорусы на пять шайб в свои ворота смогли ответить лишь одним точным «выстрелом» – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). Гол у нашей команды на счету Климовича, который в большинстве сделал счет — 1:2.

В ночь на среду белорусская команда скрестит клюшки со швейцарцами.

 

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Сборная Беларуси с поражения начала выступления на юниорском (U18) чемпионате мира по хоккею, который проходит в США.
 
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