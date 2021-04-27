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Реальные пенсии белорусов падают третий месяц подряд на фоне разогнавшейся инфляции
Источник материала: Tut.by
Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, в марте упали на 0,7%, следует из данных Белстата. Эти выплаты
В феврале реальные пенсии упали на 1,9% к январю, а
Средний назначенный размер пенсий не меняется уже 4 месяца подряд и составляет 482,6 рубля. На конец марта в Беларуси проживало 2 миллиона 477,5 тысячи пенсионеров.
Напомним, в 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году
В марте этого года заметно
Средняя пенсия отдалилась от заветной планки
В феврале соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты
В марте же средняя зарплата снова
Средний размер пенсии по возрасту за январь — март составил 512,3 рубля, сообщают в Минтруда. В первом квартале этого года соотношение средней пенсии по возрасту к средней зарплате составило 38,8% (если взять данные только за март, то этот показатель будет еще ниже).
Не первый год чиновники стремятся довести пенсии до 40% от средней зарплаты (таким был
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Среди причин снижения реальных пенсий - разогнавшая инфляция.
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