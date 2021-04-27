ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране

27.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Во вторник на погоду в Беларуси влияние окажет малоактивный атмосферный фронт.

Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Фото с сайта press.lv

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный порывистый. Погода в регионах:

Брест +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);

Могилев +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник на погоду в Беларуси влияние окажет малоактивный атмосферный фронт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Захаров: «Костицыны залечивают повреждения. Плэтт и Бэйлен будут позже. Их агент дал слово, что оба приедут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by