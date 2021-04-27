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Политзаключенного Александра Василевича еще на два месяца оставили за решеткой

27.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в соцсети.

Политзаключенного Александра Василевича еще на два месяца оставили за решеткой

Предыдущий срок истек несколько дней назад.

В конце июля 2020 года Василевича арестовали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико. Бизнесмен вновь был задержан 27 августа, после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск.

Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Александры Романовой. Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан. В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Он был одним из тех, кто 10 октября принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Правозащитники признали Василевича политическим заключенным.

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Теги: Могилев
 
 
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Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его супруга...
 
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